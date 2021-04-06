Задержанных участников вечеринки с голыми моделями в Дубае депортируют.
Об этом сообщил медиацентр правительства Дубая в Twitter-аккаунте.
Согласно заявлению генерального прокурора Дубая Эссама Иссы Аль Хумайдана, прокуратура завершила расследование инцидента.
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Задержанные обвинялись в публичном совершении непристойных действий и хранении порнографических изображений с целью производства порнографических материалов и были заключены в тюрьму до завершения расследования.
Сроки, в которые будет проведена депортация, не уточняются.
Скандал с голыми моделями на балконе небоскреба в Дубае
- Как сообщило британское издание Mirror, в субботу вечером, 3 апреля, в социальных сетях появились видео и фотографии, как на балконе в Дубае позировали обнаженные женщины. За это они были арестованы.
- На видео видно более десятка молодых женщин на балконе небоскреба, которых, как утверждается, мужчина снимал на камеру.
- Полиция заявила, что была арестована группа людей, которые появились на "непристойном видео".
- Предполагается, что фотосессия была организована в рамках некой рекламной кампании. Задержанные женщины могут провести до 6 месяцев в тюрьме и выплатить штраф. По данным британского издания, этот штраф может составить около тысячи фунтов (38,5 тыс. грн).
- Mash сообщил, что по делу о съемках обнаженных моделей на балконе в Дубае задержан IT-предприниматель, основатель международной компании Involta Алексей Концов.
- По информации СМИ, задержаны девушки - из России, Беларуси и Украины. А снимал их мужчина из Израиля, которому грозит похожее наказание – чуть больше тысячи долларов штрафа и срок в тюрьме.
- Министерство иностранных дел Украины накануне сообщило, что в Дубае задержали 11 украинок за нарушение норм общественной морали.
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