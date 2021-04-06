Задержанные обвинялись в публичном совершении непристойных действий и хранении порнографических изображений.

Задержанных участников вечеринки с голыми моделями в Дубае депортируют.

Об этом сообщил медиацентр правительства Дубая в Twitter-аккаунте.

Согласно заявлению генерального прокурора Дубая Эссама Иссы Аль Хумайдана, прокуратура завершила расследование инцидента.

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Задержанные обвинялись в публичном совершении непристойных действий и хранении порнографических изображений с целью производства порнографических материалов и были заключены в тюрьму до завершения расследования.

Сроки, в которые будет проведена депортация, не уточняются.

Скандал с голыми моделями на балконе небоскреба в Дубае

Как сообщило британское издание Mirror, в субботу вечером, 3 апреля, в социальных сетях появились видео и фотографии, как на балконе в Дубае позировали обнаженные женщины. За это они были арестованы.

На видео видно более десятка молодых женщин на балконе небоскреба, которых, как утверждается, мужчина снимал на камеру.

Полиция заявила, что была арестована группа людей, которые появились на "непристойном видео".

Предполагается, что фотосессия была организована в рамках некой рекламной кампании. Задержанные женщины могут провести до 6 месяцев в тюрьме и выплатить штраф. По данным британского издания, этот штраф может составить около тысячи фунтов (38,5 тыс. грн).

Mash сообщил, что по делу о съемках обнаженных моделей на балконе в Дубае задержан IT-предприниматель, основатель международной компании Involta Алексей Концов.

По информации СМИ, задержаны девушки - из России, Беларуси и Украины. А снимал их мужчина из Израиля, которому грозит похожее наказание – чуть больше тысячи долларов штрафа и срок в тюрьме.

Министерство иностранных дел Украины накануне сообщило, что в Дубае задержали 11 украинок за нарушение норм общественной морали.

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Автор: Денис Прядко