Отдых за Киевом: когда очень нужна перезагрузка, но нет возможности выехать далеко и надолго

Путешествия для современного человека уже давно не роскошь, а, скорее, терапия против стресса и ежедневной рутины. Ведь любая смена обстановки, даже кратковременная на уик-энд за город, может здорово вас перезагрузить и придать сил для новых свершений. Особенно это касается жителей крупных городов, которые постоянно куда-то спешат, выполняют огромной количество задач, часто вынуждены перемещаться на работу или учебу в другой конец города, контактировать с огромным количеством людей, а потом еще заниматься домашними делами. В таком бешеном ритме и оглянуться не успеешь, как загоняешь себя. Чтобы этого не произошло, мы и отправляемся в путешествия.

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Однако, увы, далеко не всегда у нас есть время, возможности и финансы, чтобы выбираться на отдых в другой конец страны или заграницу так часто, как мы этого хотим. Но не стоит отчаиваться, ведь и в десятке километров от мегаполиса можно подыскать отличный отдых. УНИАН.Туризм поделится с вами несколькими идеями для перезагрузки недалеко от столицы Украины – Киева.

Разумеется, самый простой способ – устроить себе кратковременную экскурсию из города, чтобы утром выехать, а вечером вернуться домой. Вариантов здесь уйма, начиная от организованных экскурсий и заканчивая самостоятельными выездами. Букский каньон в Черкасской области, Коростышевский каньон на Житомирщине, парк природы «Беремицкое» на Черниговщине, Дендрологический парк «Александрия» в Белой Церкви на Киевщине – это лишь несколько идей для поездки одного дня из столицы.

Тем не менее, полноценно перезагрузиться можно только отправившись в поездку за город с ночевкой. Можно выбраться на дачу, но там вы наверняка найдете себе какие-то домашние дела, и все усилия по перезагрузке будут сведены на «нет». Любители походов могут отправиться на рыбалку с ночевкой, но это отдых не для всех, да и имеет сезонный характер.

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А вот по-настоящему терапевтический эффект наверняка будет иметь выезд с проживанием в отеле, загородном комплексе или же арендованном домике/апартаментах. Словом, в тех местах, где ночевка будет действительно похожа на туристическую поездку – для вас все обустроят, покормят, предложат варианты для релакса.

Благо, вариантов под Киевом для этого предостаточно – на любой вкус и бюджет. Ну как на любой бюджет, разумеется, не стоит быть наивными – столица есть столица, и цены здесь будут все же повыше, чем в среднем по Украине. И чем они будут выше, тем больше услуг вам предложат. Так, цены на стандартные номера в пригородных СПА-отелях или спортивных клубах стартуют примерно от 1 тысячи гривень за ночь, а за отдых с полным набором СПА-процедур запросят не менее 3 тысяч гривень с человека в сутки.

Если говорить о специфике подобных комплексов, она самая разнообразная: для активного и здорового отдыха, для релаксации и оздоровления, для банкетов и вечеринок и так далее.

Территориально они расположены в таких городах-поселках как Ирпень, Буча, Вишенки, Глебовка, Гатное, Гостомель, Конча-Заспа, Ворзель, а также в коттеджных поселках вдоль пригородных трасс недалеко от Киева.

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Многие из комплексов отдыха под Киевом объединяет одно – месторасположение поближе к природе и подальше от цивилизации. То, что нужно для перезагрузки. Ведь поскольку развлечений в любом маленьком городе не так много, как в большом, единственное, что вам остается – это гулять, гулять и еще раз гулять.

Особенно в этом плане, как по мне, подходит Буча, расположенная примерно в 20 километрах от Киева. Посудите сами, город расположен практически в сосновом лесу, а потому здесь чистый воздух и успокаивающие пейзажи. Вот где можно действительно расслабиться. Бродишь по городу, дышишь хвоей и листвой, собираешься с мыслями, и сразу так легко становится.

Благодаря такому своему выгодному расположению Буча начала активно развиваться как дачный поселок в начале 20 века, причем довольно престижный – здесь были дачи семей Булгакова, Патона, Ревуцкого и других известных украинцев, а также зажиточных помещиков. Так что, если вы приехали в Бучу и думаете, чем заняться – среди прочего можно устроить своеобразный «тур по дачам».

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Городом Буча стала лишь в 2007 году, и с тех пор активно продолжает развиваться и разрастаться. За проделанные на этом поприще успехи город и местные власти даже не раз отмечали высокими позициями во всевозможных рейтингах. Стоит отметить, вполне заслуженно. За последнее десятилетие-полтора в Буче неплохо развили инфраструктуру, а также обустроили центр города и его главную изюминку – городской парк. Именно туда мы и отправились, прибыв в Бучу.

Бучанский городской парк – совсем молодой. Открыли его лишь в 2011 году, и он быстро стал центром жизни города. На площади 52 гектара, большую часть которых покрывают густые высокие деревья, обустроили фонтаны, скульптурные композиции, озера, аллеи с цветочными композициями и декоративными деревьями, французский дворик, велодорожки, веревочный парк, детский городок, мини-зоопарк и, разумеется, кафе. На входе в парк можно взять в аренду велосипеды и самокаты.

Также в парке не так давно завершили обустройство набережной – с плиткой, декоративными деревьями и ночной подсветкой.

Городской парк Бучи очень популярен среди местных и гостей города. В выходные люди целыми семьями приходят сюда погулять, покормить белочек и, конечно же, пофотографироваться. Все же локаций здесь интересных более, чем достаточно. А как живописно парк выглядит осенью!

А еще Бучанский городской парк часто принимает разные фестивали и концерты. Здесь даже сцену с амфитеатром обустроили.

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Сама Буча – город довольно тихий и неспешный. А каким ему еще будет с таким-то расположением? Тем не менее, в Буче есть немало заведений питания – от более пафосных и традиционный банкетных до вполне «столичных» уютных и современных. Нас приятно удивило, например, кафе «Джем» по улице Вокзальной в центре города. Это такое миленькое заведение со стандартным набором блюд – салаты, пасты, пиццы, супы, десерты, оформленное многочисленным хендмейдом. Его, кстати, можно также купить в качестве сувенира. Цены здесь не сильно отличаются от киевских, обслуживание довольно хорошее. И важный момент – в счет дополнительно включается 10% от суммы заказа на обслуживание.

В городском парке Бучи также есть несколько уютных заведений, где можно просто попить кофе/чай с десертом или же хорошо покушать, укрывшись пледиком. В одной из парковых кафешек, к слову, приблудился большой черный кот, который явно чувствует себя как дома, умостившись на коленях у посетителей.

Ну а если нужен магазин с едой-напитками, примерно в километре от Бучанского парка находится большой супермаркет Novus, работающий до 23:00.

Добираться из Киева до Бучи очень просто, даже если у вас нет своей машины. От станций метро «Святошино» и «Академгородок» в Бучу с интервалом в 15-20 минут отправляется сразу несколько маршруток – как прямых, так и проходящих, стоимость проезда около 20 гривень. Также можно доехать на такси – стоимость одной поездки стартует примерно от 250 гривень, если ехать от «Академгородка».

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Путешествия – это лучший способ перезагрузиться. И совсем не обязательно для этого выбираться в длительное путешествие на другой конец планеты и тратить на это огромные деньги. Даже в нескольких километрах от своего города, если все правильно спланировать, да с нужным настроем, можно запросто получить такую необходимую смену обстановки, благодаря которой вы наберетесь сил и вдохновения. Хорошего вам отдыха!

Марина Григоренко