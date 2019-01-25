На поезде по Австрии: живописные виды, доступ в самые тайные уголки и остановки «по требованию»

Поехать в Австрии стоит хоть раз в жизни

У многих туристов Австрия, в первую очередь, ассоциируется с парой-тройкой популярных мест вроде столицы Вены, альпийских курортов Зальцбург и Инсбрук, а также городка с открытки Хальштадт. Однако одними ими эта живописная горная страна совсем не ограничивается. Несмотря на то, что Австрия страна сравнительно небольшая, здесь есть огромное количество совершенно разных мест, которые могут заинтересовать туриста. Это и невероятной красоты природа, и роскошная архитектура имперских времен, и насыщенная культурно-развлекательная жизнь.

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С другой стороны, именно размер территории делает Австрию очень удобной для туриста, ведь по ней очень легко и относительно недорого перемещаться на поезде. Таким образом, можно за полторы-две недели объехать все основные туристические достопримечательности страны, при этом избежав растраты драгоценного времени на длительные переезды. Садишься утром на поезд в одном городе и через час-полтора ты уже знакомишься с красотами другого, ночуешь одну-две ночи и утром отправляешься дальше. Главное, максимально рационально подобрать маршрут, например, по круговой.

В прошлом году мне удалось провести в Австрии почти две недели и за это время я смогла посетить Вену, Грац, Линц, Зальцбург, Хальштадт, винодельческие городки дунайской долины Вахау, старинные замки, помпезные дворцы и роскошные аббатства, а также один из крупнейших в стране музыкальных фестивалей FM4 Frequency Festival, которому ранее уже посвящалась отдельная публикация. Каждое из этих мест заслуживает того, чтобы остановиться на нем подробнее. Потому УНИАН.Туризм посвятит путешествиям по Австрии сразу несколько материалов. Тем более, что уже самое время начинать планировать свое приключение на теплое время года.

Попасть в саму Австрию из Украины можно на самолете. Например, не так давно лоукостер Wizz Air запустил рейсы до Вены по вполне доступным ценам. Также до Австрии можно доехать из соседних стран, например, Венгрии, Словакии или Германии. Особо удобный в этом плане является словацкая Братислава, из которой в Вену ходят поезда чуть ли не каждый полчаса. К слову, в самой Братиславе тоже есть чем заняться, если вас занесет туда на пару дней – подробнее об этом читайте в большом материале УНИАН.Туризм.

Мы же начнем знакомство с Австрией если не с самого главного, то уж точно очень важного – перемещения по стране на поезде.

Поездки по Австрии на поезде - как лучше купить билет и штрафы за безбилетный проезд

Планируя свое путешествие по Австрии, да и по другим странам тоже, очень важно заранее изучить маршрут, расписание и обзавестись билетами. К счастью, во времена вездесущего Интернета сделать это не составит особого труда.

Занимается железнодорожными перевозками в Австрии государственная компания ÖBB, у которой есть довольно удобный официальный сайт с английской версией для тех, кто не владеет немецким языком. Прямо на стартовой странице есть поле, с помощью которого можно либо сразу перейти к покупке билетов, либо сначала составить маршрут.

Причем в отличие от печально известного немецкого Deutsche Bahn, на сайте австрийских железных дорог необязательно регистрироваться, достаточно лишь указать свой действующий e-mail уже при покупке билетов, куда вам будет выслать посадочный электронный документ.

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Стоит отметить, что австрийские железные дороги в принципе выигрывают у своих соседей из Германии. Здесь и цены ниже, и опоздания не столь критичные, и бесплатный wi-fi в поездах чаще попадается (хотя тоже далеко не всегда). В то же время, иногда в Австрии вам может попасться и поезд немецких железных дорог, или любой другой соседней страны, если это поезд дальнего следования, как, например, Будапешт-Мюнхен или Вена-Берлин.

Также билеты на австрийские поезда можно купить прямо на вокзале в кассе или в специальных автоматах, оплатив наличными либо картой. Но тут есть один нюанс: довольно часто купленные заранее билеты, например, за месяц-два, обходятся дешевле, чем те, которые приобретаются перед отправлением. По моему личному наблюдению: что в Австрии, что в Германии используется практика постепенного подорожания билетов на один и тот же поезд по мере того, как они раскупаются. Особенно часто такое случается в час-пик или топовые туристические сезоны: если билеты и есть, то ближе к дате они существенно дорожают, или, например, остаются только места в вагонах повышенной комфортности. Да, да, у них тоже бывают проблемы с наличием билетов на топ-сезон.

С другой стороны, за день по одному направлению часто ходит много поездов, с интервалом 1-2 часа, в зависимости от популярности маршрута, а иногда даже чаще. При этом цены на них могут отличаться – в зависимости от времени суток или класса поезда.

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Например, самый дешевый билет на поезд Вена-Грац на вечер пятницы 25 января стоит от 19 до 24,9 евро, а на вечер пятницы на аналогичный рейс через месяц, 22 февраля – всего 9 евро.

Как правило, в Европе при посадке в «сидячие» поезда билеты никто не проверяет, но это совершенно не значит, что их можно не покупать, надеясь проехать «зайцем» даже одну остановку. Ведь если вас поймают, вместо экономии получите приличный штраф - порой под 100 евро. Контролеры в этих поездах есть, и никогда не знаешь, когда они появятся: хоть сразу после отъезда, хоть через пару станций, хоть несколько раз за время следования.

Если путешествуете с велосипедом или животными – на них также необходимо покупать билеты, желательно заранее. С правилами перевозки первых и вторых лучше ознакомиться также заранее, они прописаны на сайте местных железных дорог.

К слову, для тех, кто планирует путешествовать по Австрии очень много на поезде – есть возможность купить универсальный билет Interrail Austria Pass на 3, 4, 5, 6 или 8 дней по цене от 146 до 258 евро. Поскольку сумма немалая, стоит внимательно просчитать, действительно ли вы сможете «выкатать» его, а также проверить, на каких именно поездах и маршрутах он действует. По такому билету можно ездить неограниченное количество раз в пределах конкретного числа дней, начиная с момента первой поездки (соответствующую отметку делает контролер). Купить билет можно заранее онлайн, а использовать его необходимо в течение месяца с даты покупки. Особенно выгодными такие билеты будут путешественникам, которые не хотят слишком заранее планировать свой маршрут, покупая все билеты за пару месяцев по более дешевой цене, а также хотят внести элемент спонтанности в свое приключение, допуская возможность отступления от заранее спланированного маршрута.

Поезда в Австрии далеко не всегда пунктуальны

Поезда в Австрии, как ни странно, особой пунктуальностью не отличаются. Задержки на пару минут тут обычное дело, хотя бывают и более длительные опоздания. А потому если вам нужно ехать с пересадкой, постарайтесь выбрать «окно» между двумя поездами хотя бы полчаса, если едете днем, когда периодичность движения поездов по одному маршруту чаще. Если же едете ночью – надежнее сделать запас для пересадки хотя бы час. Особенно тщательно стоит продумать альтернативный вариант пересадки, если вам нужно успеть куда-то к конкретному времени, например, в аэропорт или на встречу.

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При покупке билета через сайт австрийских железных дорог система автоматически просчитывает самый оптимальный на ее взгляд вариант пересадки. В таком случае порой интервал для пересадки может составить минут 5-10. Чтобы этого избежать, есть маленькая хитрость: сначала вбить в поиск полный маршрут и проверить, где предлагается сделать пересадку. В случае, если для нее отводится слишком мало времени – есть смысл повторить поиск в два шага: сначала купить отдельный билет до станции пересадки, а потом от нее еще один уже в конечный пункт назначения, предусмотрев лучшее время на пересадку.

Разумеется, сильные задержки здесь происходят не так часто, а потому если для вас не столь критично важно успеть в конечный пункт назначения к конкретному времени, можно не изощряться и просто согласиться на предложенный системой вариант. К тому же, при опоздании на пересадку не по своей вине, а из-за опоздания предыдущего поезда, как правило, пассажирам разрешают проехать по изначальному билету на следующем аналогичном поезде по вашему маршруту. Единственное, что придется подождать какое-то время на вокзале, иногда даже пару часов. Хорошо, если на этом вокзале есть, чем заняться, или же его окрестности интересны для прогулок. Однако учитывая тот факт, что в Австрии очень много маленьких станции, где буквально ничего нет, перспектива застрять здесь на пару часов выглядит уже не так привлекательно.

Поездка на поезде по Австрии - быстро, удобно и бюджетно

В целом путешествовать по Австрии на поезде – сплошное эстетическое удовольствие, ведь практически постоянно дорога проходит через многочисленные горы и скалы, на которым то и дело можно увидеть старинные замки, руины древних крепостей, красивейшие церквушки и многое другое.

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Маршрут из одного интересного крупного города в другой здесь занимает 1-3 часа, и за это время в дороге точно не будет скучно. Даже читать или в интернете сидеть не захочется, когда вокруг такая красота.

Однако есть и парочка «скользких» моментов, о которых важно знать перед началом путешествия на поезде по Австрии.

Остановки «по требованию» в австрийских городках

В Австрии очень много маленьких, но привлекательных городков. Даже второй по величине город страны Грац насчитывает всего около 280 тысяч населения, а пятый по величине Сэнкт-Пельтен и вовсе еле дотягивает до 50 тысяч. Основная же масса местных населенных пунктов насчитывает всего пару тысяч жителей, а то и меньше. Но, тем не менее, через большинство из них проложена железная дорога, а потому добраться туда на общественном транспорте не составит труда.

Вот только нужно знать, что многие из этих остановок идут «по требованию». Если к такой системе в городском общественном транспорте вроде автобусов или трамваев во многих городах Европы наш турист уже привык, то в поездах это выглядит все еще очень непривычно. То есть в некоторых маленьких городках, чтобы выйти из поезда, нужно нажать кнопку-сигнал у двери, чтобы машинист остановился. Аналогично, чтобы сесть на проходящую электричку, ее нужно буквально «ловить» как попутку, став на перроне так, чтоб машинист вас заметил и остановился. Такая остановка занимает максимум минуту, потому подготовиться к выходу-заходу стоит заранее.

При этом настоящих вокзалов, как правило, в таких городках нет – со справочной, кассами, магазинами, кафе и туалетами, не говоря уже о комнатах отдыха и камерах хранения. Скорее, здесь вы увидите небольшую будочку, больше похожую на автобусную остановку, где максимум можно присесть на лавочку или укрыться от дождя. По сути, кроме расписания движения пригородных поездов через конкретную станцию, здесь ничего нет. Но зато там есть специальное место, куда можно привязать в случае чего коляску, чтоб ее не сдуло ветром от проходящего поезда. Так что, если застрянете на такой станции на пару часов, есть риск остаться наедине со своей проблемой и без удобств.

В то же время, рассчитывать на то, что в самом городке вам улыбнется удача, тоже особо не стоит. Как правило, такие населенные пункты, если они не являются явно туристическими, живут довольно закрыто, они не особо ориентированы на приезжих, а потому найти работающий магазин или кафе там не так уж легко.

На станциях побольше путешественников подстерегает другая опасность. На самых популярных направлениях вроде Вены или Зальцбурга за день проходит довольно много поездов. Бывает, что интервал между поездами в один и тот же город всего 5-10 минут. Причем проходят они один за другим по одному и тому же пути. А потому необходимо очень внимательно сверять, что написано в билете и какой именно поезд находится у платформы. Последние сведения, как правило, можно прочитать на двери поезда – цифровое табло или распечатанный лист А4, а также на цифровом табло на перроне. Ведь вы легко можете подумать, что ваш поезд прибыл на посадку заранее, сесть в него, а потом окажется, что это еще предыдущий рейс. Разумеется, в таком случае вас вряд ли оштрафуют за безбилетный проезд, однако купить новый билет на месте, вероятнее всего, заставят. К слову, такое встречается не только в Австрии, а и во многих других странах Европы с развитым железнодорожным сообщением.

Еще один возможный «сюрприз» от австрийских железных дорог – иногда, покупая через их сайт билет на поезд, можно получить билет на автобус. Потому лучше сразу внимательно смотреть, что вы приобретаете, ведь на электронном билете далеко не всегда это указано. Например, такое часто бывает на маршрутах внутри земли Нижняя Австрия, где система комбинирует ваш маршрут как «поезд-автобус».

Что такое резервирование мест в поездах Австрии

Также в Австрии, как и во многих европейских странах, довольно развита услуга по резервированию мест в вагоне. Дело в том, что на междугородних экспрессах с «сидячими» местами обычно при покупке билета не указывается место, а потому пассажиры садятся туда, где свободно.

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В принципе, места можно не резервировать, так как чаще всего свободных мест хватает. Однако если вы едете семьей или компанией и гарантировано все хотите сидеть рядом, тогда лучше дополнительно купить себе конкретные места. Обычно, стоит резервирование места в вагоне 3-4 евро. Также услуга эта актуальна, если вам предстоит провести в дороге несколько часов и вы не хотите стоять все это время, ну или желаете место у окна.

Кроме того, на многих крупных станциях, особенно в час-пик, в туристический сезон или во время проведения массовых мероприятий, вагоны заполняются еще на первой станции. При этом австрийцы действительно любят бронировать места. Так что даже если зайти в вагон на стартовой станции, можно увидеть довольно большое количество уже зарезервированных мест. В зависимости от типа вагона, над занятыми местами пишется «reserviert», указывается фамилия пассажира или участок маршрута, на который зарезервировано место, если это поезд более дальнего следования с большим количеством остановок.

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Австрию вполне реально объехать за пару недель, ознакомившись при этом с большей частью заслуживающих внимания мест. Вашу поездку можно подгадать под пору года или под определенное культурное событие, вокруг которого наслоить остальной маршрут. В любом случае, Австрия заслуживает того, чтобы побывать в ней хоть раз. И на поезде объехать ее легче всего. В дальнейших материалах мы остановимся подробнее на достопримечательностях Австрии, на которые стоит обратить внимание.

Удачного вам знакомства с Австрией!

Марина Григоренко