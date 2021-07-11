Отдых на миллион... впечатлений: почему стоит посетить Северную Македонию и во сколько это обойдется

Пандемия коронавируса заставила многих украинцев изменить своим туристическим предпочтениям и выбирать среди, скажем так, не слишком требовательных стран и направлений. Сегодня мы расскажем о поездке в малопопулярную среди наших граждан страну – в Северную Македонию.

Сегодня вы насладитесь мини-трипом по Северной Македонии - стране с населением в 2 млн жителей. Во многом она напоминает Украину - слишком заметен контраст между бедными и богатыми, о коррупции вторит почти каждый местный житель, государство долгое время пыталось стать членом НАТО. Но, несмотря на это, туристы получают колоссальное удовольствие от посещения Северной Македонии. Здесь есть все для комфортного отдыха на любой вкус и кошелек. И въезд для нас, украинцев, без ПЦР-тестов.

Итак, узнаем, как живут в стране, благодаря победе над сборной которой Украина прошла групповой этап Евро-2020.

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Цены в Скопье - столице Северной Македонии

Конечно же, первое, что беспокоит туриста, — это цены на жилье и еду. Здесь сразу успокоим: поесть в приличном заведении стоит даже дешевле, чем в Киеве. За обед или ужин на двоих вы заплатите порядка 500 гривень, но наедитесь от пуза и все не осилите, поверьте. В маркете вы тоже будете приятно удивлены разнообразием фруктов и их стоимостью. Хотите выпить качественного вина не за все деньги мира? Добро пожаловать в Скопье, где бутылка вкусного хмельного стоит в среднем 150-200 гривень.

Цены на аренду жилья, авто и на такси порадуют тех, кто привык к заоблачным киевским "накруткам". И сервис здесь на высоте, отношение к туристам превосходное. Проезд в общественном транспорте, если брать одноразовый билет, дороговат, если сравнивать с Киевом, — порядка 25 грн. Автобусы там ничем не отличаются от наших столичных - без кондиционеров, забитые, почти вся публика в жару - без масок.

Куда обязательно пойти в Скопье?

Конечно же, прогуляться по центру города - must see. Скопье буквально напичкан памятниками революционерам и Александру Македонскому. В центре расположились здания местного парламента и правительства, мемориальный центр Холокоста, старинная крепость, ставшая в своё время "добычей" чёрных археологов.

Не обойдите вниманием и старинную турецкую часть города. Она привлекает внимание своим колоритом, узкими пестрыми улочками и разнообразием заведений, где можно отведать очень вкусный кофе и местные блюда.

Ну, и конечно же, обязательно насладитесь прогулкой по каньону Матка. Чистейшая вода, огромные сталактиты и сталагмиты, приятная прохлада и шум бурлящих потоков гарантировано подарят вам незабываемые впечатления! Аренда лодки здесь стоит порядка 100 грн с человека, это такие мелочи за невероятной красоты виды!

На берегу каньона есть прекрасное заведение с будоражащем аппетит ассортиментом рыбных блюд. Гастроудовольствие вы получите 100%!

Где поесть в столице Северной Македонии?

Поверьте, ответ на этот вопрос вы сможете получить на каждом углу: здесь есть где поесть самому требовательному и привередливому туристу. Острые, веганские, жирные наваристые блюда, простые, но очень вкусные салаты, сочные и поцелованные солнцем фрукты - все это и многое другое ждет в Скопье в множестве заведений.

Обязательно отведайте булочки и местный суп чорба в пекарне в центре города под названием Bakal. Он просто божественный! А стоит всего 40 гривень. А булочки здесь - просто объеденье!

Трип в Охрид - жемчужину Северной Македонии

В 2,5 часах езды от Скопье расположился невероятной красоты город Охрид с изумрудным озером. Этот туристический населенный пункт - древний центр науки, он также славится своим жемчужным производством. Здесь виды будоражат фантазию и эстетический вкус самого требовательного странника. Выстрел в самое сердце - горы и холмы, опоясывающие бирюзового цвета Охридское озеро. Да что тут говорить - посмотрите сами!

Блюдо must taste в Охриде - местная форель. Сочетать его можно с белым вином Vranec. И стоит это все относительно недорого.

Отдохнуть в Охриде вы можете на пляже, правда, он устелен камнями, что не всем понравится. Также не упустите возможность прокатиться на лодке (15 евро), чтобы сполна насладиться красотой озера и гор.

Что почем: поговорим о местной валюте

В Северной Македонии вы можете рассчитаться денарами (1 ден. ≈ 50 украинских копеек). Эту валюту называют долговечной, ведь при ее изготовлении используют частицы пластика, что ощущается на ощупь. Кроме того, валюта в этой стране еще и очень красивая. Обменников здесь предостаточно, поэтому "превратить" доллары либо евро (1 евро - приблизительно 60 ден.) в денары не доставит проблем.

Почему стоит посетить Северную Македонию

Путешествие не за все деньги мира и миллион ярких впечатлений - это точно о поездке в Скопье и Охрид. Такой тур обойдется вам дешевле отдыха, например, в нашей излюбленной Затоке. Все, что вам нужно, — пару сотен евро и готовность ходить часами по узеньким улочкам, напоминающим португальские или итальянские, а также настроение впитывать только положительные эмоции от местных дружелюбных жителей.

Итак, в Скопье обязательно посетите древнюю турецкую часть города и каньон Матка. В Охриде - местное озеро. Это must see каждого побывавшего в Северной Македонии туриста.

Добраться до каньона вы можете на автобусе или такси. Первый вариант вам обойдется в 15 евро, второй, бюджетный, менее чем в 2 евро.

Какой сувенир привезти из Северной Македонии?

Вместо порядка надоевших магнитов вы можете порадовать своих родных или близких презентом в виде местных алкогольных напитков, таких как мастика, вино (рекомендую Vranec) либо ракия.

Для любителей украшений - бусы, браслет либо серьги со знаменитыми охридскими жемчужинами.

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