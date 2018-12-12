Рождественские ярмарки в Германии: необходимый праздник в самый темный месяц года

Уже не в первый раз мне удалось побывать в Германии в период рождественских ярмарок, и я с уверенностью могу сказать: обязательно постараюсь попасть туда еще. Мое небольшое немецкое путешествие на этот раз выпало на самое начало праздника – первую неделю Адвента, то есть местного предрождественского периода. Именно в это время в Германии на полную силу начинают работать ярмарки, даря всем вокруг такую необходимую в серые декабрьские дни атмосферу праздника.

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А чего стоит праздничное убранство городов! Центральные улицы, парки, достопримечательности и магазины загораются миллионами огней. Украшают свои дома и обычные немцы. Нередко в окнах можно увидеть так называемые рождественские венки Вихерна – хвойные венки с четырьмя свечами, каждую из которых нужно зажигать в новое воскресенье Адвента. Или же красивые рождественские подсвечники арочной формы.

Стоит отметить, что обычно в Германии немного теплее, чем в Украине, а потому декабрь там часто больше похож на серую позднюю осень, чем на сказочную белоснежную зиму. И все эти огни, украшения, игрушки, ярмарочные городки и многочисленные точки с сувенирами, едой и напитками приходятся очень кстати.

Для немцев, традиционно больше привыкших собираться на ужин дома, чем отправляться поесть в местных кафе и ресторанах (пивные не в счет), посещение рождественских ярмарок – это целая культура времяпрепровождения. Местные довольно активно ходят на ярмарки, причем в выходные дни праздничные городки начинают заполняться людьми еще с полудня. Немцы ходят на ярмарки семьями, с друзьями или парами, и запросто могут проводить здесь по несколько часов за разговорами, попивая глинтвейн и заедая рождественскими кушаньями.

Что поесть и выпить

В предрождественский период, как ни странно, в Германии получается питаться несколько дешевле, чем в любое другое время года. Посудите сами, стандартный праздничный глинтвейн здесь стоит от 3 до 4 евро, в зависимости от города, остальные рождественские согревающие напитки чуть дороже. Для сравнения, пиво в барах, как правило, стоит от 4 евро, вино и коктейли – еще больше.

Разумеется, самым популярным здесь является Glühwein – местный глинтвейн с добавлением меда, корицы, гвоздики и фруктов, крепость которого, по правилам, должна быть не меньше 7%. Бывает он как классический красный, так и белый. Для особо экстремальных отдыхающих также есть Glühwein mit Schuß, дословно «с выстрелом». Стоит он будет на пару евро дороже, но зато в такой напиток вам еще добавят ликер, ром, бренди, виски или еще что-то крепкое, на что фантазии хватит.

Кроме того, на ярмарках можно встретить всевозможные фруктово-ягодные пунши – яблочный, вишневый, смородиновый и другие, а также безалкогольные предложения.

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Есть здесь и другие «горячие» вариации крепких напитков. Например, Hot Aperol. В последние годы этот аперитив стал довольно популярным, в том числе и у нас, но в горячем виде я его видела пока что только в Европе. Обычно в него добавляют былое вино, цитрусовые и манговый сироп. Впрочем, фантазия у немцев довольно развитая, потому в горячем виде на местных ярмарках иногда можно встретить совершенно необычные вещи. Однажды я даже видела горячий джин, но как-то рисковать здоровьем не захотелось. А вот так называемый Jägertee, дословно «охотничий чай» - с ликером или настойкой, пришелся мне очень даже по вкусу. Правда, чай в нем почти не чувствуется. Много где также продают яичный ликер Eierlikör, но это удовольствие не всем по вкусу.

Важно отметить, что все напитки на немецких ярмарках продаются не в одноразовой таре, а специальных чашках, которые как бы берутся в аренду. Потому на всех меню дополнительно указывает графа Pfand 2-3 евро – та самая сумма залога, которую доплачивают при первой покупке напитка и получают обратно при возврате чашки. Довольно часто чашки по всем ярмаркам города являются одинаковыми, а потому вы не привязаны к конкретному месту: можно купить напиток в одной точке, пройтись по городу и вернуть тару где-то в другой точке.

Примечательно, что, как правило, чашечки эти довольно красивые, и каждый год городские организаторы ярмарок подходят к их дизайну ответственно и креативно. Так что многие туристы не возвращают чашечки, а предпочитают забрать их в качестве сувенира. Это еще и выгодно, ведь обычно сувенирные чашки с логотипами городов продаются в магазинчиках по цене выше 7 евро.

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Аналогично с едой. Традиционная немецкая сосиска в булке обойдется в сумму от 3,5 евро. На самом деле, сортов сосисок в Германии много, часто в каждом регионе - свой. Но самыми популярными все же являются Bratwurst и Currywurst. Первая – это традиционная свиная сосиска, красная или белая, на гриле, вторая – колбаска разных сортов, в зависимости от региона, которую нарезают, обильно поливают кетчупом и присыпают острой приправой карри. Причем, их лучше брать сразу с булочкой (Brötchen) или картошкой (Pommes frites), ведь в чистом виде может быть слишком остро.

Впрочем, одними сосисками дело не обходится. В этом году, например, очень популярным оказалось мясо гриль на шпажке. Это что-то похожее, на привычный нам шашлык, но кусочки мяса более тонкие, удлиненные, и без сала. Стоит такое удовольствие от 6 евро. Есть и другие вариации мяса на гриле, преимущественно, свиного, которое могут подавать как просто кусочками с картошкой, так и в булке.

Еще одно популярное блюдо на немецких ярмарках, знакомое нашему туристу, так называемые Reibekuchen. Это нечто похожее на наши деруны, только более грубого «помола» и обжаренные в большем количестве масла, по цене 3,5 евро за три штучки довольно внушительных размеров. Но самое странное, что подаются они в Германии, чаще всего, с яблочными пюре. Хотя иногда можно встретить вариации других сладких подливок, а также чесночного или сливочного соуса. Так и хотелось воскликнуть: ну, а где же сметана с грибочками?

Кроме того, на местных ярмарках можно подкрепиться крепами с начинками, пиццами, рыбными блюдами, традиционной квашеной капустой и многим другим.

Отдельного внимания заслуживают сладости. Их на немецких ярмарках очень любят. Пожалуй, на первом месте здесь медовые пряники Lebkuchen. На ярмарках по всей стране можно увидеть подобные сладости всех возможных форм с различными надписями, самыми популярными среди которых являются сердца.

Есть и несколько региональных видов пряников – нюрнбергские Nürnberger Lebkuchen и ахенские Aachener Printe, за которыми придется ехать именно в эти города. Еще один чисто нюрнбергский продукт – фруктовый хлеб Früchtebrot. Это традиционное блюдо австрийской, баварской и швабской кухонь, представляющее собой сладкий хлеб с большой долей сухофруктов и орехов в тесте.

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Среди других сладостей на рождественских ярмарках Германии – кексы, сладкие блинчики, жареные каштаны, жареный в сахаре орехи, марципан в шоколаде, бананы и другие фрукты в шоколаде, имбирное печенье, нуга, конфеты и многое другое.

Держите себя в руках при виде сувениров

Разумеется, одними радостями для желудка немецкие рождественские ярмарки не ограничиваются. Торговые палатки просто ломятся от всевозможных тематических сувениров, украшений для дома, бижутерии, вязаных вещей, поделок из дерева и даже продуктов с напитками, которые можно увезти с собой. Главное - держать себя в руках и не накидываться на все стенды, ведь в какой-то момент соблазну действительно очень сложно сопротивляться.

Вообще, атмосфера на европейских рождественских ярмарках настолько завораживающая, что проникаешься ею практически сразу. Говоришь себе каждый раз: я не буду покупать никаких сувениров, ведь на самом деле они мне совершенно не нужны. А уже через 5 минут руки тянутся к этой бесполезной, но очень милой фигурке за 10 евро.

Меня, например, хотя я не впервые попадаю в Европу в рождественский период и, казалось бы, уже должна выработать иммунитет, регулярно тянет купить эти милейшие елочные игрушки в виде птичек. Единственное, что меня останавливает – понимание того, что в ручной клади я эту красоту домой вряд ли довезу.

Еще один хит сезона на немецких ярмарках – объемные фонари-звезды, так называемые Lichtersterne. Я еле удержалась, чтобы не обзавестись этой красотой, ведь тогда мне пришлось бы оставить на ярмарке большую часть бюджета своей поездки. Одна такая маленькая звезда без «внутренностей» стоит 2,5 евро, а большая - все 20 евро. А если к ней еще докупать специальный провод и лампу, можно разориться. Тем не менее, выглядят торговые точки с этими звездами невероятно красиво.

Пожалуй, сувениры рождественской тематики самые популярные на немецких ярмарках, и рассчитаны они не только на туристов, но и на местных. Это и рождественские венки, и свечи, и различные фигурки, и елочные украшения, и декор для дома, и подарки, которыми немцы закупаются накануне праздников.

С другой стороны, попадаются тут и полезные вещи. Например, если вдруг стало слишком холодно, можно запросто купить перчатки по цене от 10 евро, шарф за 20 евро или теплые шерстяные носки за приемлемую сумму. По украинским ценам может порой показаться дороговато, но на общеевропейском уровне - вполне приемлемо, достаточно зайти в ближайший магазин, чтоб это понять.

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Отдельный пункт – сувенирные лавки с продуктами. Чаще всего в Германии на ярмарках продают мясные деликатесы, сыр, сладости и алкогольные напитки. К слову, колбасную продукцию и сыры даже пробовать дают. В среднем, сыр стоит от 2,5 евро за килограмм, а колбасные изделия – от 5 евро за небольшой кусочек. Много таких продуктов не накупишь, но вполне можно приобрести себе что-то перекусить дома по прилету, когда не будет времени сразу заскочить в магазин. Дополнить это все можно тем же фруктовым нюрнбергским хлебом, маленькая буханка которого стоит около 3,5 евро.

Активно берут на сувениры прянички, о которых сказано выше. Как правило, цены на них стартуют от 2,5 евро за штуку, а подарочные наборы обойдутся в сумму от 10 евро. Впрочем, стоит отметить, что в особо «пряничных» городах эти сладости активно продаются в специализированных магазинах как сувениры не только в рождественский период, а круглый год.

Еще один из популярных немецких сладких сувениров «на вывоз» - мармеладные мишки Gummibärchen. У нашего человека они ассоциируются, в первую очередь, с популярными мишками из немецкого Бонна от компании Haribo. Но на деле в Германии подобные сладости выпускают многие другие фирмы, причем классическими мишками никто не ограничивается. Специально к рождественским праздникам сладости выпускают в праздничной упаковке и тематических форм. Лично моим желейным фаворитом является фирма из баварского городка Гросмеринг с неоригинальным названием «DER» Gummibärchenladen. У них есть фирменные магазины в Мюнхене, Гамбурге и еще некоторых городах.

Из сувенирных крепких напитков в Германии в почете всевозможные настойки. В этом году их нередко продают в бутылках, похожих на колбы алхимика. Если же хотите прикупить себе более привычные алкогольные напитки, то лучше сделать это в специализированных магазинах или уже сразу в duty free, это будет однозначно дешевле.

У каждой ярмарки своя душа

В этом году я успела побывать в предрождественский период сразу в четырех немецких городах – в Нюрнберге и Кельне, известных на весь мир своими ярмарками, в Дортмунде, который в этом году прославился благодаря самой большой новогодней елке в мире, и в скромном индустриальном Бохуме, где, тем не менее, тоже царила своя рождественская атмосфера. И каждая ярмарка была хороша по-своему.

Первой остановкой на моем маршруте оказался Дортмунд, куда я попала 1 декабря, т.е. за день до начала Адвента. Потому в центре города еще активно продавали рождественские венки, цветочные композиции, свечи и другие элементы декора, которые принято устанавливать в домах к началу Адвента.

Здешняя рождественская ярмарка была торжественно открыта в последние дни ноября, и именно в первую субботу декабря в центр города еще с 12 дня начали активно собираться те, кто не попал на ярмарку в будние дни. А также те, кто в этот день собирался на матч местного футбольного клуба (собственно, благодаря которому город и известен). Толпы горожан с черно-желтой символикой заполонили к обеду все ярмарки в центре города, а к 15:30 дружно двинулись на стадион, чтобы к вечеру вновь вернуться в центр шумно праздновать победу любимой команды.

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В большинстве немецких городов рождественские ярмарки не сосредоточены в одном конкретном месте, а, скорее, растягиваются на весь центр, плавно перетекая из одной в другую. Хотя центральная ярмарка с главной елкой все же, как правило, располагается на главной площади. Так было в Дортмунде.

Как и в большинстве немецких городов, тут довольно хаотичная планировка центра, без привычных кварталов. А потому, прогуливаясь вдоль рядов с ярмарочными палатками, легко потеряться. Мне, например, понадобилось намотать пару кругов, чтобы попасть к той самой знаменитой елке. Хотя, на самом деле, это не цельная елка, а конструкция из 1700 специально выращенных молодых деревьев. Тем не менее, выглядит она невероятно красиво со всеми ее огнями, украшениями и иллюминациями, причем как днем, так и ночью.

Далее на моем пути был город Бохум в 10 минутах езды на поезде от Дортмунда. Сам этот город не особо примечателен с туристической точки зрения, как и большинство других промышленных городов Рурского региона. Разве что, местный музей горной промышленности на месте бывшей шахты заманивает приезжих. Да и дождливая погода, скорее, более типичная для ноября, не особо способствовала праздничной атмосфере. Тем не менее, к обеду воскресенья город постепенно оживал.

Как и в Дортмунде, в Бохуме довольно хаотичная планировка, однако в обоих случаях на ярмарки легко попасть, просто пройдя метров 500 от главного железнодорожного вокзала.

Стоит отметить, что Бохум довольно эффектно украсили к рождеству – всевозможные гирлянды, световые конструкции и иллюминация. Таки образом, типичные для региона серые и коричневые здания выглядели уже повеселее. Помимо традиционных ярмарочных палаток с напитками, едой и сувенирами, в центре города было небольшое колесо обозрения, городок сказок, где, среди живых елок, были установлены домики с сюжетами из немецкого фольклора (еще и со звуковым сопровождением), и тематические ярмарки. Например, довольно неплохая средневековая, где еще с обеда устаивали всевозможные театрализованные действа.

На десерт я приберегла главные ярмарки страны - знаменитую Christkindlesmarkt в Нюрнберге и кельнскую.

Нюрнбергский Christkindlesmarkt – это самая известная и посещаемая рождественская ярмарка не только Германии, но и Европы. Она является одной из самых аутентичных и ежегодно в декабре в этот красивый город со сложной историей съезжаются около 2 миллионов туристов со всего мира.

Историки утверждают, что первые предпосылки к ярмарке в период Рождества на главной площади Нюрнберга перед одной из красивейших церквей города Фрауэнкирхе появились еще в начале 17 века. За эти годы из небольшой торговой точки Christkindlesmarkt превратилась в крупнейшую ярмарку Германии. Особый упор на Christkindlesmarkt традиционно делается на товары ремесленников и знаменитые прянички.

Как правило, праздничное убранство в Нюрнберге на Рождество сравнительно сдержанное – ярмарка украшается в красно-белых тонах, а огни, преимущественно, желтые. Разумеется, по всему Старому городу Нюрнберга разбросаны еще несколько ярмарочных точек, хотя они и не столь популярны. Есть своя рождественская елка и на смотровой площадке знаменитой Нюрнбергской крепости.

Работает Christkindlesmarkt сравнительно недолго – с начала Адвента до 24 декабря, а после праздничную атмосферу в Нюрнберге можно ухватить лишь в нескольких отдельных точках. Одной из них является Die größte Feuerzangenbowle der Welt, расположенная чуть в сторону от главной ярмарки на Fleischbrücke. Это небольшая уютная точка с глинтвейном и едой, но без сувениров, как правило, работает до самого Нового года и спасает досуг туристов, оказавшихся в Нюрнберге после 24 декабря. Заметить со стороны ее довольно легко – она находится на берегу городской речушки и горит ярко красными огнями, а посреди нее – огромная жаровня.

Моей финальной остановкой в Германии стал Кельн, и это стало достойным завершением небольшого рождественского приключения. Кельн – один из крупнейших городов Германии, а потому и ярмарки тут довольно масштабные.

Безусловно, самая главная Weihnachtsmarkt am Kölner Dom находится у знаменитого Кельнского собора, на который выходишь прямо с поезда. Здесь же находится и главная елка города, украшенная безграничным количеством огоньков, и сцена, на которой публику развлекают всевозможные творческие коллективы. Однако работает она лишь до 23 декабря.

Впрочем, в Кельне, как и многих крупных городах, в центре города можно найти сразу несколько масштабных ярмарок. Стоит отойти пару сотен метров от Кельнского собора в сторону Старого города, и вскоре попадаешь на ярмарку возле городской ратуши Heinzels Wintermärchen, дословно – Зимняя сказка. Тянется она довольно долго, а торговые палатки здесь, будто сказочные домики. Выглядит это очень красиво. Здесь же расположен и каток под открытым небом.

Особенностью кельнских ярмарок является действительно большое количество продуктов питания на ярмарке, как раз всех тех сыров, деликатесов и сладостей, описанных чуть выше. Мне кажется, что ни в каких других городах я не видела сувенирных продуктов в таких количествах. И поскольку рейс из Кельна в Киев у меня был поздний, я прикупила себе немного местных продуктов, чтобы было, что перекусить дома. Благо, под конец поездки я уже понимала, сколько заветных евро могу позволить себе потратить на кельнской ярмарке перед тем, как вернуться в Киев, где ярмарки только начинают открываться. Но зато и работают дольше. Так что праздник и не думает заканчиваться.

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Рождественские ярмарки в Германии будут длиться еще пару недель – в основном, до 23 декабря. А потому если в эти дни вас занесет сюда или в другие европейские города, не пожалейте выделить хотя бы полдня, чтобы неспешно провести время на ярмарке. Главное, держите себя в руках и не покупайте все подряд.

Хороших вам путешествий и ярких впечатлений!

Марина Григоренко