Люблин. Прогулка по «городу вдохновения»

Как Люблин только не называют: и «маленьким Краковом» - ввиду огромного количества достопримечательностей, и «польским Оксфордом» - здесь много вузов и студентов, и «козьим градом» - благодаря козлу, изображенному на гербе.

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В этом городе мне довелось погулять лишь чуть менее часа: в самом его «сердце» - Старом городе. Но и этого времени было достаточно, чтобы понять: этот атмосферный уголок Польши полностью оправдывает свой туристический слоган – «город вдохновения». И что сюда стоит обязательно вернуться еще раз на несколько дней. Ведь здесь действительно уютно и колоритно: узкие улочки с миниатюрными разноцветными домами, фасады которых украшены разнообразными росписями и лепниной, так и манят отправиться в неспешную прогулку.

Интересно, что, попав в Люблин, вы не увидите толп туристов. Здесь не так шумно, как в других известных польских городах. Размеренность и неспешность могут нарушить разве что безудержные уличные музыканты. Кроме того, к середине лета бурная студенческая жизнь здесь утихает, и становится совсем тихо: ведь среди учащихся много иностранцев, которые в это время уезжают домой. А потому Люблин – идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты.

Прогулка по старому городу

Итак, начнем путешествие по старому городу. Чтобы попасть сюда - необходимо пройти через Краковские ворота, считающиеся символом города. Правда, по состоянию на лето 2018 года там затеяли ремонт дорожного покрытия, но это ничуть не испортит впечатление.

Немного истории: в Средние века Краковские ворота служили парадным въездом в город для знатных особ. Это сооружение было построено после татарского нашествия в 1341 году, сегодня же оно является одной из самых популярных достопримечательностей Люблина и его лучших смотровых площадок. Кроме того, здесь же находится музей истории города.

Как только вы пройдете через ворота, сразу попадете совсем в другую атмосферу. Я, например, почувствовала себя здесь спокойно и умиротворенно. Особо мне понравились яркие дома и местный, как ни странно, нешумный рынок. Одним словом, смотрим.

Среди всех строений здесь заметно выделяется дом Конопника небесно-голубого цвета с белоснежной отделкой.

Лично меня впечатлили такие себе «окна-портреты» в старых домах. Как мне объяснили, это снимки людей, которые здесь когда-то жили. Таким образом город чтит их память…

Еще одна достопримечательность города - фундамент костела Святого Архангела Михаила. Сам храм, увы, разобрали в 19 веке, поскольку он мог обрушиться. В то же время в центре этих руин стоит макет несохранившейся церкви, который помогает составить впечатление, как выглядел костел в свое время.

Дальше приближаемся к Люблинскому замку, на пути к которому нас встречают городские ворота.

Замок, конечно же, основная достопримечательность города. За всю свою истории ему довелось пережить немало исторических событий. Например, в 1569 году здесь была подписана и ратифицирована Люблинская уния.

Есть в городе и памятник Люблинской унии, установленный в 1826 году. На нем изображены две фигуры, пожимающие друг другу руки и символизирующие Польшу и Литву.

Также во дворе Люблинского замка есть интересный колодец (воды в нем нет) и часовня Святой Троицы с ее великолепными, хорошо сохранившимися фресками. Там же можно подняться на смотровую площадку в башне-донжон, построенной еще в 13 веке, откуда открывается потрясающий вид на Старый город (к сожалению, на этот раз увидеть эту красоту я не успела).

Возле замка раскинулась небольшая парковая зона. Внизу – Замковая площадь (до 1943 года здесь располагался еврейский квартал) с ансамблем разноцветных аккуратных домиков, плотно прилегающих друг к другу, и парковка.

И немного о грустном: многим город известен, к сожалению, и трагической страницей своей истории. На его окраине находился лагерь смерти Майданек. В настоящее время на его территории действует мемориальный комплекс.

Что советуют попробовать в Люблине

Каждому, кто побывает в этом уютном польском городе, советуют отведать цебуляж - пшеничную лепешку с дрожжевого теста с маком и луком. Ее можно купить практически в каждой местной булочной. Такую выпечку вы не попробуете больше нигде: это традиционное люблинское блюдо.

Отогреть тело и душу в морозный день в Люблине можно горячим пивом (здесь его называют гжанцем) с добавлением корицы, меда, апельсина и кардамона. Местные студенты шутят, что нет лучше средства от простуды. Для тех, кто любит напитки покрепче, наверняка придется по вкусу настоянная на травах местная водка.

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Люблин стал первым городом, познакомившим меня с Европой. Он влюбил в себя с первого взгляда. И, надеюсь, я еще сюда вернусь для более близкого знакомства.

Варвара Вайс