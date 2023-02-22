Нейросеть Scribble Diffusion превращает "каракули" в картинки / ua.depositphotos.com

В сети запустили сайт Scribble Diffusion, который использует нейросеть для трансформации в красивые картинки любой скетч или набросок от руки. 

Для того чтобы гарантировать точное понимание изображения нейросетью, необходимо добавить несколько уточняющих слов. После нейросеть считывает текст, переносит их на набросок, и на выходе получается полноценная картина.

Сервис работает на платформе Replicate, которая предназначена для запуска моделей машинного обучения в "облаке", и ControlNet – модели с открытым исходным кодом, генерирующей изображения из текста и ваших каракулей.

Видео дня

Попробовать Scribble Diffusion может любой желающий по ссылке. Чтобы получить более качественный результат на выходе, рекомендуется использовать уточняющие слова на английском. 

"Забавная сова"
"Солнце садится за горы"
"Грустный крокодил"

Ранее УНИАН писал о "завирусившейся" среди украинцев нейросети, которая делает из вас героя аниме. Несмотря на то, что весь интерфейс на китайском языке, сервис максимально прост в использовании.

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