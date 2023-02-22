Уже сейчас сервис доступен всем желающим.

В сети запустили сайт Scribble Diffusion, который использует нейросеть для трансформации в красивые картинки любой скетч или набросок от руки.

Для того чтобы гарантировать точное понимание изображения нейросетью, необходимо добавить несколько уточняющих слов. После нейросеть считывает текст, переносит их на набросок, и на выходе получается полноценная картина.

Сервис работает на платформе Replicate, которая предназначена для запуска моделей машинного обучения в "облаке", и ControlNet – модели с открытым исходным кодом, генерирующей изображения из текста и ваших каракулей.

Видео дня

Попробовать Scribble Diffusion может любой желающий по ссылке. Чтобы получить более качественный результат на выходе, рекомендуется использовать уточняющие слова на английском.

Ранее УНИАН писал о "завирусившейся" среди украинцев нейросети, которая делает из вас героя аниме. Несмотря на то, что весь интерфейс на китайском языке, сервис максимально прост в использовании.

Также подробно рассказывали об "умном" чат-боте ChatGPT, вызвавшим ажиотаж в мире хай-тек. Он умеет писать дипломы, программировать, отвечать на сложные вопросы и многое другое, а по скорости роста "обскакал" даже TikTok.

Вас также могут заинтересовать новости: