В основе ноутбука лежит процессор серии Core 12-го поколения, а снаружи – сенсорный OLED-экран.

Вместе с линейкой смартфонов Redmi Note 12 компания Xiaomi представила сверхтонкий ноутбук Xiaomi Book Air 13. Это самый тонкий ноутбук в ассортименте производителя и один из самых тонких на рынке в принципе – толщина алюминиевого корпуса составляет всего 12 мм,

В основе ноутбука лежит процессор серии Core 12-го поколения, включая модель Core i7-1250U. Снаружи – 13,3-дюймовый сенсорный OLED-экран с разрешением 2880×1800 и частотой обновления 60 Гц.

Одним из сюрпризов на презентации стало то, что Book Air 13 – это не обычный ноутбук, а трансформер. Дисплей может откидываться на заднюю часть ноутбука, тогда получается планшет с поддержкой стилуса. Другие характеристики включают Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и два Thunderbolt. Также у ноутбука есть 8-мегапиксельная веб-камера, четыре динамика и сканер отпечатков пальцев. Заявленное время работы от батареи – около 12 часов.

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Xiaomi Book Air 13 с процессором Core i5 оценили в 4999 юаней (~25 000 грн), цена версии с процессором Core i7 – 5599 юаней (~28 500 грн). Продажи стартуют вместе с Redmi Note 12 уже в следующий понедельник.

Какой Xiaomi взять в 2022 году

Ранее УНИАН делился топом наиболее качественных смартфонов Xiaomi уходящего года по мнению редакции Gizchina. Определяли их на основе камер, производительности, батареи, цены и общего впечатления от использования.

Звание лучшего флагмана китайского производителя ожидаемо досталось Xiaomi 12 Pro. Лучшим среднебюджетным смартфоном признали Xiaomi 12 Lite, а лучшим бюджетным – Redmi Note 11 Pro+.

Напомним, накануне Xiaomi пополнила ассортимент своих беспроводных наушников крайне необычной моделью – Bone Conduction. Они выделяются на фоне конкурентов уникальной технологией передачи звука, который проходит через кости черепа, а не по воздуху.

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