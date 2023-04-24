За пять лет стартап Humane привлек уже $240 млн, а в числе инвесторов – OpenAI и Microsoft.

Стартап Humane бывших сотрудников Apple, обещавший революционный гаджет, который "изменит то, как люди взаимодействуют со смартфонами", провел первую демонстрацию своего продукта.

Девайс оказался необычным – он крепится к одежде и проецирует виртуальный дисплей на ладони или другой поверхности. При этом миниатюрное устройство работает независимо от смартфона: по всей видимости, оно подключается к облачному сервису напрямую.

Из функций предусмотрены звонки, переводчик, голосовой ассистент и распознавание окружающих объектов. Например, устройство может отсканировать товар в магазине и ответить на вопросы о нем – это возможно благодаря широкому применению алгоритмов искусственного интеллекта.

Сколько этот революционный девайс будет стоить и когда поступит в продажу, пока не говорят. Известно, что за пять лет стартап Humane привлек уже $240 млн, а в числе инвесторов – Microsoft и создатели "умного" чат-бота ChatGPT OpenAI.

Меж тем сама Apple разрабатывает некий гаджет, который заменит людям смартфоны и ноутбуки. Предполагается, что речь идет об очках дополненной реальности (AR), которые можно будет носить, не снимая, весь день.

Однако до такого гаджета компании все еще далеко – сначала они должны закончить создание гарнитуры смешанной реальности Reality Pro. Ее выход ожидается уже в этом году, а главной особенностью станет возможность быстрого переключения между режимами виртуальной (XR), и дополненной реальности (AR).

Ранее УНИАН рассказывал, как искусственный интеллект изменит смартфоны в ближайшие годы. Ожидается, что он поможет продлить срок службы батареи, а также "прокачает" голосовых помощников, сделав их еще умнее.

Вас также могут заинтересовать новости: