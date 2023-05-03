Концепт демонстрирует полностью обновленную компоновку камеры и кнопку действия как у Apple Watch.

В сентябре Apple представит линейку iPhone 15 с множеством нововведений. Ожидается, что компания предложит несколько дизайнерских и аппаратных изменений, таких как новая программируемая кнопка вместо переключателя звуковых режимов.

Тем временем в интернете появился интересный концепт iPhone 16 Pro, демонстрирующий полностью обновленную компоновку камеры и кнопку действия.

Согласно недавним утечкам, фирменный переключатель звуковых режимов ("Звонок/Бесшумно") превратится в многофункциональную кнопку. На нее можно будет назначить действие по желанию, как это уже возможно в Apple Watch Ultra: например, запуск камеры или фонарика. Компания использовала переключатель звуковых режимов на всех моделях iPhone с момента выхода первой версии в 2007 году.

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Однако главная изюминка iPhone 16 Pro – это совершенно новое расположение камеры. Концепт показывает две пары камер, установленных вертикально в круглом корпусе. В последний раз Apple вносила серьезные изменения в расположение камер своих телефонов в iPhone 12.

Оборудование камеры показывает основную камеру, широкоугольный объектив и перископический объектив, который, по слухам, дебютирует в iPhone 15 Pro Max. Кроме того, сканер LiDAR и вспышка расположены по диагонали внутри площадки камеры.

Напомним, линейка iPhone 2023 года будет представлена уже в сентябре. Все слухи и утечки указывают на то, что нас ждет самое дорогое поколение айфонов в истории бренда. Все из-за того, что компании придется переложить на потребителей расходы за апгрейд.

Ожидается, что версии iPhone 15 с приставкой Pro сменят стальную раму на титановую, а также получат еще больше памяти, более быстрый USB-C и новую кнопку действия. В то же время модель 15 Pro Max станет первым смартфоном Apple, в котором будет использоваться перископический телеобъектив.

Стандартные модели – 15 и 15 Plus – скорее всего, не подорожают. Уже точно известно, что они получат интерактивный вырез Dynamic Island и новую 48-Мп камеру.

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