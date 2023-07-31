Компания создала веб-игру, цель которой состоит в том, чтобы найти сгенерированные нейросетями изображения среди реальных картинок.

В сети нашли браузерную головоломку от Google под названием Odd One Out, которая заставит вас пораскинуть мозгами. Игра не новая, но актуальной стала только сейчас.

Цель игры состоит в том, чтобы найти сгенерированные нейросетями изображения среди реальных картинок. Попробовать можно бесплатно по ссылке.

На первый взгляд кажется, что это легко, но на самом деле задача не из простых. Всего дается четыре жизни, а с каждым уровнем времени на угадывание становится меньше. Порой ИИ-картинки практически невозможно отличить от настоящих.

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За последние годы генеративные картины прошли путь от причудливых абстракций до качественных изображений, которые побеждают в конкурсе искусств. Сегодня для достижения фотореалистичности не обязательно уметь рисовать или иметь навыки дизайнера – достаточно просто правильно сформулировать текстовый запрос или подобрать уже существующие картинки.

Midjourney – на сегодня, пожалуй, наиболее "продвинутая" и самая популярная нейросеть для создания ИИ-изображений. Недавно нейросеть обновилась до пятой версии: теперь картинки не отличить от реальных фото. Разработчики повысили детализацию, скорость работы и уровень проработки лиц. Кроме того, ИИ начал лучше "понимать" запросы.

А не так давно в Photoshop встроили нейросеть – она позволяет в пару кликов поменять фон, добавить на фото любые объекты, а также "дорисовать" границы кадра.

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