Протестировать новый дизайн можно после обновления приложения.

С сегодняшнего дня, 19 декабря, Государственное приложение "Дія" получило новый дизайн и ряд новых функций. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на презентации новых услуг "Дія.Саммит".

"Это переосмысление всей "Дії". За последние три года появилось много повиновений, которые заставили нас переосмыслить дизайн "Дії". Мы добавили динамический фон, сделали единый стиль для всех документов в середине, увеличили фото на них", - заявил Федоров.

По его словам, в приложении можно удобно менять порядок документов и вообще убрать документы, которыми не пользуешься. Также услуги в приложении теперь называются сервисами и имеют измененный дизайн.

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"У нас появилась лента. Это новый персонализированный раздел который благодаря определенному алгоритму адаптируется под те потребности, которые у вас на сегодня есть. Из-за того, что услуг и сервисов в приложении стало очень много, каждый пользователь в соответствии со своими потребностями будет получать подборку наиболее актуальных", - сообщил министр.

Протестировать новый дизайн можно после обновления приложения.

Новые услуги в "Дії" - последние новости

В ноябре в государственном приложении запустили услугу оплаты штрафа за административное правонарушение в "Дії".

Украинцы также могут заказать доставку водительского удостоверения курьером или на отделение"Укрпочты" в приложении "Дія". Услуга доступна как для водителей-новичков, так и для автовладельцев, которые хотят сменить пластиковое удостоверение.

19 декабря стало известно, что в приложении "Дія" заработает услуга купли-продажи авто за 15 минут.

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