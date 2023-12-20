Мобильный оператор 20 декабря снова столкнулся со сложностями в работе сети.

Оператор "Киевстар" уже устранил проблемы со связью и мобильным интернетом, возникшие утром в среду, 20 декабря. Соответствующее сообщение компания обнародовала в соцсетях.

"Наши специалисты устранили сложности со связью, которые возникли сегодня утром в ряде городов на Западе и юге Украины. Сейчас сервисы работают в обычном режиме. Услуга LTE в Украине и в международном роуминге также работает без ограничения скорости", - говорится в посте.

Также в сети отметили, что "Киевстар" завершает стабилизацию после самой масштабной хакерской атаки, и пообещали сообщить о начислении бонусов и компенсаций абонентам.

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"Специалисты "Киевстар" устранили сложности со связью, которые возникли утром 20 декабря в ряде городов на Западе и юге Украины. Сейчас сервисы работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Проблемы в работе"Киевстар"

13 декабря стало известно, что "Киевстар" понемногу начинает "оживать" после масштабного сбоя. Так, компания начала восстанавливать сервис голосовых звонков. При этом услуга мобильного интернета все еще оставалась недоступной.

15 декабря "Киевстар" стабилизировал работу связи в Киеве. Как сказали в компании, "эта хакерская атака превратилась в многочасовой марафон работы".

Сегодня, 20 декабря, у абонентов "Киевстара" не было связи и интернета на Западе и Юге Украины.

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