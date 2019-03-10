Атланта украинца Леня уступила Бруклину, Миннесота победила Вашингтон в НБА

«Лейкерс» увеличил свою безвыигрышную серию до пяти игр.

Накануне состоялось шесть матчей регулярного чемпионата НБА. "Атланта", в составе которой выступает украинский центровой Алексей Лень, дома проиграла "Бруклину" (112:114). Украинец заработал за игру 15 очков. За 29 с половиной минут игрового времени Лень успел совершить 4 подбора, попал 7 из 14-ми бросков с игры. Также украинец реализовал 1 из 7 трехочковых бросков. Коэффициент полезности украинца на паркете составил -7. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Стоит отметить очередное поражение "Лос-Анджелес Лейкерс" - на этот раз от "Бостона". "Озерники" увеличили свою безвыигрышную серию до пяти игр.

«Атланта» – «Бруклин» 112:114 (23-26, 24-30, 30-27, 35-31)

«Атланта»: Коллинс (33 + 20 подборов), Янг (23 + 10 подборов + 11 передач), Лень (15), Принс (13), Хертер (4) - старт; Джонсон (0), Бембри (6), Картер (10), Зеллер (0), Адамс (3), Андерсон (0), Бэйзмор (5)

«Бруклин»: Аллен (20 + 12 подборов), Расселл (18), Куруч (16), Харрис (11), Крэбб (10) - старт; Дэвис(1 + 8 подборов), Кэрролл (13), Динуидди (23 + 7 передач), Леверт (2)

«Нью-Йорк» – «Сакраменто» 94:102 (30-23, 16-25, 22-32, 26-22)

«Нью-Йорк»: Смит-мл. (18), Джордан (14 + 15 подборов), Томас (10 + 7 подборов), Нокс (7), Дотсон(5) - старт; Корнет (4), Элленсон (0), Робинсон (8 + 9 подборов), Мудиай (9), Дженкинс (9), Трир(10)

«Сакраменто»: Фокс (30 + 8 передач), Хилд (19), Барнс (11 + 8 подборов), Богданович (9), Коули-Стайн (7 + 12 подборов) - старт; Джайлс (6), Бьелица (13 + 10 подборов), Феррелл (5), Брюэр (2)

«Миннесота» – «Вашингтон» 135:130 (28-39, 32-32, 35-28, 26-22, 14-9)

«Миннесота»: Таунс (40 + 16 подборов), Шарич (13), Бэйтс-Диоп (12), Тиг (7 + 8 передач), Окоги (3) - старт; Толливер (7), Гибсон (15 + 13 подборов), Джонс (4), Роуз (29), Рейнолдс (5)

«Вашингтон»: Бил (36 + 10 подборов + 9 передач), Ариза (27), Портис (21 + 12 подборов), Грин (10), Саторански (9 + 11 передач) - старт; Паркер (15 + 8 подборов - 5 потерь), Браун мл. (2), Деккер (2), Брайант (8)

«Лейкерс» – «Бостон» 107:120 (24-25, 23-32, 29-36, 31-27)

«Лейкерс»: Джеймс (30 + 10 подборов + 12 передач), Вагнер (22), МакГи (8), Рондо (4 + 9 передач), Колдуэлл-Поуп (2) - старт; Уильямс (18 + 10 подборов), Бонга (0), Карусо (8), Харт (8), Буллок (7)

«Бостон»: Ирвинг (30 + 7 подборов), Моррис (16 + 7 подборов), Смарт (16), Хорфорд (10 + 8 подборов), Тейтум (6) - старт; Оджолей (0), Ябуселе (2), Тайс (0), Хэйворд (15), Бэйнс (7), Розир(10), Уанамейкер (0), Браун (8)

«Милуоки» – «Шарлотт» 131:114 (24-32, 31-27, 39-28, 37-27)

«Милуоки»: Адетокумбо (26 + 13 подборов - 5 потерь), Лопес (25 + 8 подборов), Брогдон (18), Бледсоу (11), Миддлтон (9) - старт; Уилсон (0), Миротич (18), Ильясова (7), ДиВинчензо (11), Коннотон (2), Снелл (4)

«Шарлотт»: Уокер (25), Бриджес (15), Батюм (14 + 8 подборов), Зеллер (10), Уильямс (5 + 8 подборов) - старт; Камински (16), Эрнангомес (3), Грэм (6), Лэмб (14), Бэйкон (3), Монк (3)

«Портленд» – «Финикс» 127:120 (24-23, 42-24, 36-30, 25-43)

«Портленд» МакКоллум (26), Лиллард (18 + 9 передач), Нуркич (14 + 9 подборов), Харклесс (9 + 7 подборов), Амину (5 + 7 подборов) - старт; Лабиссьер (0), Коллинс (0), Ленард (3), Лэйман (9), Кантер (12 + 8 подборов), Симонс (5), Худ (4), Карри (22)

«Финикс»: Букер (23), Эйтон (21 + 8 подборов), Убре (17 + 7 подборов), Джонсон (14 + 7 подборов + 7 передач), Бендер (5) - старт; Спалдинг (0), Холмс (6), Джексон (9), Бриджес (12), Мелтон (0), Кроуфорд (8), Дэниелс (5)