В следующем году ожидается запуск спутников Starlink второго поколения, которые будут крупнее и мощнее нынешних моделей.

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, в субботу, 24 сентября, вывела на орбиту еще 52 интернет-спутника Starlink. Уточняется, что это уже 62-й выход на орбиту спутников с мая 2019 года.

Трансляция велась на сайте SpaceX.

На сегодня на низкой околоземной орбите работает более 3,3 тысячи "Старлинков", при этом SpaceX имеет разрешение на развертывание на орбите 12 тысяч спутников интернет-связи в рамках масштабного проекта Starlink. Ранее стало известно, что спутниковый интернет Starlink уже доступен на всех континентах, включая Антарктиду.

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А уж в следующем году ожидается запуск спутников Starlink второго поколения, которые будут крупнее и мощнее нынешних моделей. К ним также смогут подключаться обычные смартфоны в местах, где нет сотовой сети, и электрокары Tesla. Скорость обещают в районе 2-4 Мбит/с, чего хватит на передачу текстовых сообщений и небольших файлов.

SpaceX планирует запускать партии Starlink V2 на борту своего огромного корабля Starship следующего поколения, который также будет доставлять грузы и людей на Луну и Марс, если все пойдет по плану. Маск недавно заявил, что первый орбитальный испытательный полет Starship "вполне возможно" состоится в ноябре.

Илон Маск снизил цены на интернет от Starlink для Украины

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину компания Илона Маска снизила цены на спутниковый интернет от Starlink для Украины и ряда других стран.

Так, для украинских пользователей скидка составила около 40%, стоимость подписки снизили со $100 до $60. Скидка автоматически применяется ко всем счетам, созданным после 24 августа 2022 года.

Сейчас в Украине работает около 18 тысяч станций Starlink. Они помогают украинцам всегда быть на связи, а объектам критической инфраструктуры работать в сложных условиях.

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