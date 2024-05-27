Теперь ОС может работать на устаревших видеокартах даже без DirectX и не требует наличия TPM и Secure Boot.

Компания Microsoft анонсировала выпуск новой версии Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Системные требования к ней гораздо ниже тех, что предъявляются к обычной сборке Windows 11.

Как пишет Tom's Hardware, новая версия ОС может работать даже на устаревших видеокартах, поддерживающих DirectX 10 или вовсе без него, а также не требует обязательной поддержки TPM и Secure Boot. Также новая система поддерживает процессоры Qualcomm, помимо AMD и Intel.

Кроме того, Windows 11 IoT Enterprise LTSC может работать на системах с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти, а также с дисплеями нестандартных размеров – или вообще без экрана. А обновления для нее будут выпускаться как минимум на протяжении десяти лет с момента релиза.

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Важно отметить, что Windows 11 IoT Enterprise – это версия Windows для специализированных устройств, например, банкоматы и терминалы оплаты. Она в первую очередь рассчитана на стабильную и долгосрочную работу. Впрочем, можно не сомневаться, что со временем энтузиасты найдут способ применять ее дома (например, для управления разнообразными смарт-гаджетами).

Скоро Windows 11 исполнится три года, однако за это время ей так и не удалось стать новым стандартом для ПК-индустрии. Статистика показывает, что более 70% пользователей до сих пор используют Windows 10, тогда как новая ОС установлена всего на 25% устройствах. При этом в последние месяцы фиксируется откат от Windows 11 до Windows 10.

Аналитики считают, что главной причиной провала новой ОС стали завышенные системные требования. Как минимум, в корпоративном секторе большинство ПК банально не оснащены подходящими характеристиками для апгрейда. При этом Microsoft периодически еще сильнее повышает системные требования Windows 11.

Поскольку пользователи не желают обновляться до Windows 11, Microsoft даже перенесла выход Windows 12. Вместо нее этой осенью выйдет "самое крупное обновление в истории Windows 11" с множеством функций на базе ИИ.

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