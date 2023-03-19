Российские хакеры троянизируют ISO и установочные файлы, затем размещают их в бесплатном доступе на торрент-трекерах.

Российские хакеры распространяют зараженное программное обеспечение через торренты. Таким образом, они получают доступ к компьютерам.

Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины. Отмечается, что хакеры троянизируют ISO и установочные файлы и размещают их в бесплатном доступе на торрент-трекерах.

"Если жертва загружает и устанавливает такие файлы на свой компьютер, хакеры получают доступ к его содержимому и могут в течение длительного времени оставаться незаметными. Во многих постсоветских странах системные администраторы до сих пор используют нелицензионное программное обеспечение (в том числе операционные системы) в учреждениях и компаниях различных форм собственности, распространяемое с помощью торрент-трекеров. Устанавливая сломанное ПО с торрентов, они фактически предоставляют доступ российским спецслужбам к содержимому рабочих машин", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что особенно опасным является использование сломанной операционной системы, ведь в таком случае злоумышленники имеют полный административный доступ к компьютеру, на котором она установлена.

"Рядовые украинские пользователи также находятся в зоне риска, устанавливая нелицензионное программное обеспечение из неофициальных источников, торрентов в частности", - пояснили в Госспецсвязи.

Атаки российских хакеров - что известно

Как сообщал УНИАН, россияне значительно активизировали распространение вредоносного программного обеспечения среди украинцев с началом полномасштабного вторжения. В частности, злоумышленники могут рассылать через мессенджеры или электронную почту файлы на разные социально важные темы, загрузка и открытие которых приведет к заражению устройства.

А например в январе Служба безопасности Украины предупредила граждан о новой киберопасности со стороны российских хакеров. В частности, россияне пытались через сеть Wi-Fi дистанционно подсоединиться к системам видеонаблюдения за территорией жилых комплексов, прилегающими автомобильными дорогами и тому подобное.

В феврале международные специалисты предупреждали, что Украина вступает в новую фазу кибервойны с Россией. Российские хакеры планируют усилить свои атаки в 2023 году.

Вас также могут заинтересовать новости: