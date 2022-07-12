Рост популярности видеоигр делает эту сферу привлекательной для киберпреступников.

Cпециалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения – компании ESET рассказали, почему использование нелегитимных пиратских игр может быть опасно для пользователей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Создается много пиратского контента, в том числе и игр, которые становятся доступны бесплатно и могут использоваться в злонамеренных целях. При этом пиратская деятельность распространена на разных платформах – от игр для компьютеров и мобильных устройств до консолей", – сообщили в компании ESET.

Заражение устройства вредоносным кодом

Как отмечают эксперты в сфере кибербезопасности, злоумышленники могут использовать бесплатные популярные игры, чтобы привлечь пользователей скачать опасное программное обеспечение. Для их распространения киберпреступники могут воспользоваться соцсетями, фишинговыми электронными письмами или даже поисковой оптимизацией своих веб-сайтов или P2P-торрентов.

Часто вредоносное программное обеспечение может создаваться для обхода традиционных фильтров безопасности или отключения программы для защиты. Также такое приложение может потребовать больше разрешений для его запуска. Кроме того, угроза может быть скрыта в дополнительных файлах, загрузка которых необходима для продолжения игры.

В июне 2021 года было обнаружено, что за два года миллионы компьютеров были заражены трояном. Вредоносное программное обеспечение, которое распространяется в основном через пиратские игры, похитило более миллиона уникальных адресов электронной почты и 26 миллионов учетных данных для входа.

По данным ESET, среди других типов вредоносного программного обеспечения, которое распространяется через сломанные игры:

угрозы криптомайнинга, которые могут вывести из строя устройство жертвы и вызвать большие затраты на электроэнергию;

банковские трояны, предназначенные для кражи финансовой и личной информации;

программы для шпионажа за нажатиями клавиатуры и угрозы для похищения информации с устройств;

программы-вымогатели, которые блокируют доступ к устройству и требуют оплаты;

ботнет, который превращает устройство в компьютер-зомби для использования в других атаках.

Отображение нежелательной рекламы

Нежелательные рекламные объявления менее опасны, чем вышеперечисленные угрозы, однако они мешают привычной работе пользователей на ПК и мобильных устройствах. Как сообщают в ESET, в 2020 году из магазина Google Play было удалено 21 игровое приложение из-за навязчивой рекламы.

Неправильная работа приложения

Пиратские игры могут содержать ошибки или проблемы, которые серьезно ухудшают их производительность. Также через некоторое время такая программа может просто прекратить работу, например, из-за проверки на наличие пиратских копий ее легитимными разработчиками.

Кроме того, может возникнуть проблема совместимости. Например, если пользователь попытается добавить пиратскую игру в свою библиотеку Steam, она будет идентифицирована как приложение, не принадлежащее платформе. В таком случае у пользователя не будет доступа ко всем функциям Steam.

Запрет на использование игровой платформы

Как добавляют специалисты ESET, существует вероятность, что легитимный разработчик может отслеживать наличие пиратских игр на некоторых устройствах и вносить учетные записи, связанные с такими программами, в черный список. Это особый риск для игровых консолей, например, Xbox, поставщики которого после обнаружения использования пиратских игр заблокировали доступ к сервису миллиону пользователям.

Получение штрафов от правоохранительных органов

Важно помнить, что использование пиратских игр незаконно. В Украине установлена ​​административная и уголовная ответственность за использование программного обеспечения без разрешения правообладателя. Так, в начале 2021 года пользователь, виновный в "перепрошивке" консоли Sony PlayStation 3 приговорили к штрафу в 21 тыс. грн. На след мошенника, как правило, выйти довольно трудно, однако в этом случае правоохранителям помогли объявления на сайтах OLX и Prom.ua, в которых говорилось о продаже и загрузке игр на игровые консоли PlayStation.

Как избежать рисков

Для предотвращения перечисленных рисков специалисты в сфере кибербезопасности рекомендуют пользователям не использовать торрент-сайты и подозрительные ресурсы. Это поможет снизить шансы заражения устройства вредоносными программами, получение некачественного приложения и потенциальных проблем с законом. Кроме этого, в компании ESET советуют:

всегда использовать надежные программы безопасности для компьютеров и мобильных устройств, которые защитят от различных видов вредоносного программного обеспечения;

проверить рекомендуемые настройки безопасности на игровых платформах, которыми вы пользуетесь, например, Steam, Twitch, Discord и другие.

никогда не переходить по подозрительным ссылкам в неизвестных электронных письмах или даже в поисковых системах.

для загрузки приложений использовать исключительно легитимные веб-сайты разработчика или официальные магазины приложений, например, Apple App Store или Google Play, у которых шансы наткнуться на пиратские игры и приложения минимальные.

Справка УНИАН. ESET – эксперт в области защиты от киберпреступности и цифровых угроз, международный разработчик решений по IТ-безопасности, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основанная в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.

Пиратские игры – это программы, которые были сломаны в обход технологии управления цифровыми правами (DRM), которая предназначена для защиты авторских прав на контент. Таким образом, они позволяют пользователям получать доступ к играм без оплаты разработчикам или дистрибьюторам.