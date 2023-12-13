Хакерская группировка выбрала своей целью украинского мобильного оператора из-за помощи ВСУ.

Ответственность за хакерскую атаку инфраструктуру мобильного оператора "Киевстар" взяли на себя киберпреступники из российской группировки "Солнцепек". Причиной атаки стало то, что компания помогает Вооруженным силам Украины бороться с российскими оккупантами.

"Мы уничтожили 10 тысяч компьютеров, более 4 тысяч серверов, все системы облачного хранения данных и резервного копирования. Мы атаковали "Киевстар", потому что компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры Украины. Остальным конторам, помогающим ВСУ, приготовиться!" – говорится в сообщении хакеров в Telegram.

При этом киберпреступники поблагодарили "неравнодушных сотрудников Киевстар".

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В свою очередь в СБУ подтвердили, что ответственность за атаку несет российская "псевдохакерская группировка".

"Она является хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности", - указано в сообщении.

Хакерская атака на Киевстар - главные новости

12 декабря утром абоненты компании сообщили об отсутствии связи и интернета, а также не работал сайт оператора. В компании заявили, что подверглись мощной хакерской атаке, основной целью которой было разрушение инфраструктуры, что хакерам частично удалось достичь.

Позже в мonobank также заявили о массированной DDoS-атаке, а также Lifecell и Vodafone заявили о большом количестве обращений на фоне инцидента.

При этом СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар". Одна из версий, которую исследуют следователи СБУ – за хакерской атакой могут стоять спецслужбы РФ.

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