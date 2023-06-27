Примечательно, что цены в сравнении с базовыми версиями не изменились.

Samsung представила на домашнем рынке сразу три специальные версии TWS-наушников Galaxy Buds2 и Galaxy Buds2 Pro. Они посвящены трем покемонам: Снорлаксу, Дитто и Джиглипуфу.

По сути, это обычные Galaxy Buds 2 и Buds 2 Pro, но с уникальным чехлом по мотивам одного из покемонов и стикерами в комплекте. В чехле есть отверстия под разъем USB-C, индикатор заряда и брелок или шнурок, так что снимать его для зарядки не потребуется.

Примечательно, что цены в сравнении с базовыми версиями не изменились: 100 долларов за обычные Buds2 и 150 долларов за "прошки".

Видео дня

Продажи новых аксессуаров стартуют в Южной Корее уже с завтрашнего дня. До Украины наушники вряд ли доберутся, но со временем их наверняка можно будет найти на торговых площадках по типу AliExpress.

В прошлом году Samsung уже выпускала наушники, посвященные покемонам. Но тогда кейс приобрел форму настоящего покебола – шара для ловли карманных монстров.

Какие наушники купить в 2023 году

Ранее в этом месяце компания Honor порадовала выпуском 20-долларовых TWS-наушников. Эта гарнитура – одна из самых доступных в своем классе, которая к тому же имеет активное шумоподавление и режим прозрачности.

В то же время УНИАН делился топом лучших наушников с шумоподавлением в 2023 году. Вверху списка ожидаемо AirPods Max, но в подборку также вошли модели Sony, Bose и других популярных производителей.

Если вы в поисках наушников для спорта, вам может быть интересна подборка лучших моделей, которые актуальны для покупки в 2023 году. Все они способны пережить зимнюю ненастную пору или активную летнюю кардионагрузку.

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