Во многом столь высокая цена обусловлена редкой модификацией – он имеет 4 ГБ встроенной памяти вместо 8 Гб.

Запечатанная модель самого первого iPhone была продана на аукционе за $130 027 (более 5 млн грн). Телефон ни разу не вскрывался с момента покупки 17 лет назад, передает Apple Insider.

Во многом столь высокая цена обусловлена редкой модификацией – девайс имеет 4 ГБ встроенной памяти вместо 8 Гб. Эта версия выпускалась всего пару месяцев, после чего ее убрали с продажи из-за недостатка встроенной памяти. Поэтому она представляет большую ценность для коллекционеров.

Впрочем, нынешняя цена далеко не рекорд: прошлым летом аналогичная модель самого первого айфона ушла с молотка за $190 тыс. Но более высокая цена была обусловлена тем, что оригинальный девайс 2007 года принадлежал одному из разработчиков Apple, который участвовал в создании iPhone.

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Запечатанные iPhone в любых исполнениях остаются чрезвычайно ценными предметами для коллекционеров, даже несмотря на то, что, большинство из них сегодня уже невозможно включить, и они полностью непригодные.

Напомним, iPhone первого поколения был выпущен почти 17 лет назад. Цена телефона на старте продаж начиналась с $499 (~19 600 грн) за модель с 4 ГБ, а версию с 8 ГБ памяти можно было купить за $599 (~23 500 грн).

iPhone 16: что уже известно о новой серии

Хоть до выхода новых смартфонов Apple остается еще много месяцев, в интернете уже накопилось много слухов об iPhone 16. Одну и ту же информацию повторяют надежные инсайдеры – вероятность, что прогнозы сбудутся, довольно высока.

Так, в этом году Apple планирует сделать больший упор на камерах. Для этого на корпусе смартфонов установят еще одну кнопку, с помощью которой можно будет настраивать зум и фокус. А экраны Pro-моделей вырастут впервые за много лет.

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