Обновления распространяются как для актуальных, так и и устаревших устройств.

Пришло время обновить свой iPhone. Apple выпустила апдейты iOS 17.4.1 и iOS 16.7.7 для актуальных и устаревших устройств: судя по всему поправили что-то критически важное, поскольку патч помечается как "срочный".

Ранее пользователи сообщали, что после обновления до iOS 17.4 у них начали быстрее разряжаться телефоны. А еще "поломалась" сотовая связь. Поэтому сегодняшний апдейт ждали многие, сообщает MacRumors.

Среди прочего, в этой версии ПО появилась обновленная функция "Защита украденного устройства", которая предлагает "возможность использовать усиленные меры безопасности во всех геопозициях".

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Размер выпущенного обновления составляет 400 МБ. Установить iOS 17.4.1 и iOS 16.7.7 можно уже сейчас. Проверить наличие обновления можно по пути: "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО". Патч актуален и для планшетов.

А вместе с новыми iPhone в сентябре выйдет iOS 18. Источники говорят, что это будет самое крупное обновление в истории Apple: большая часть изменений будет посвящена искусственному интеллекту, а Siri станет намного умнее.

Ожидается, что iOS 18 получат все современные смартфоны бренда с новым дизайном – исключение составят лишь бюджетники iPhone SE. В сети публиковали список будущих обладателей iOS 18.

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