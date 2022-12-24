Уходящий год подарил нам множество интересных смартфонов, среди которых моделям Google не было равных на рынке.

Год подходит к концу, а значит самое время подводить итоги и составлять топы. 2022-й подарил нам множество интересных смартфонов, среди которых моделям Google не было равных на рынке. Это показал и опрос, проведенный среди читателей популярного портала 9to5google.

Абсолютно лучшим в 2022 году Pixel 7 Pro признали 40% участников опроса. В свою очередь редакция портала назвала данную модель лучшим флагманом Google на сегодняшний день. Инженеры Google взяли за основу прошлогодний Pixel 6 Pro и исправили в новинке все недостатки.

На втором месте оказалась младшая модель Pixel 7 – за нее проголосовали почти 20% опрошенных. Среди преимуществ смартфона отмечается доступная цена по сравнению с Pro-моделью и схожая с более дорогой версией "начинка".

Третье место с 10% голосов занял флагманский Samsung Galaxy S22 Ultra. В нем сочетаются полюбившиеся пользователям функции Galaxy Note и самые известные особенности серии S.

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Еще один смартфон Google – Pixel 6a – закрепился на четвертом месте. Он пришелся больше всех по вкусу 6,5% опрошенных. Внешне он не отличается от базового Pixel 6, но дешевле и компактнее.

Закрывает топ-5 необычный Nothing Phone (1), за который проголосовали 6,3% читателей 9to5google. Основные фишки – прозрачный корпус и белая LED-подсветка об уведомлениях, звонках и зарядке. А еще у него логотип в форме бомбы.

А меж тем Google готовится к выпуску своего первого складного смартфона Pixel Fold. Его презентация состоится весной 2023 года, а стоит он будет 1799 долларов (~66 000 грн).

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