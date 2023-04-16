В апреле, как считалось ранее, 15-дюймовый MacBook Air не представят – придется ждать до июня.

Apple приступила к тестированию стороннего ПО из магазина App Store, чтобы проверить его совместимость с новым железом, пишут источники Bloomberg. В числе новых гаджетов замечен обновленный MacBook серии Air.

Больше всего внимания привлек размер диагонали устройства – источники утверждают, что Apple расширит серию ноутбуков MacBook Air гигантской 15-дюймовой моделью. Модель с 13,6-дюймовым дисплеем останется в линейке.

По информации Bloomberg, в апреле, как считалось ранее, новинку не представят – придется ждать в лучшем случае до июня. Сообщается, что ноутбук будет базироваться на чипе M2 с 8-ядерным процессором, а дизайн будет таким же, как у последней версии Air с экраном диагональю 13,6 дюйма.

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Вместе с новым MacBook Air производитель презентует 24-дюймовый iMac и 13-дюймовый MacBook Pro. Вдобавок Apple работает над первым Mac Pro на новом процессоре, но его анонс, скорее всего, состоится в конце года.

А уже в 2024 год запланирован выход MacBook Pro на базе процессора M3. Ожидается, что обновленный чип обеспечит колоссальный прирост производительности и более высокую энергоэффективность.

Какие гаджеты и аксессуары Apple покажет до конца 2023 года

Напомним, что с начала 2023 года Apple уже успела выпустить новые MacBook Pro на M2 Pro и M2 Maх, а в марте был представлен новый "желтый" iPhone 14.

С 5 до 9 июня у Apple запланирована конференция для разработчиков WWDC 2023. На ней, по слухам, Apple наконец представит свою гарнитуру смешанной реальности. Считается, что гаджет напрямую связан с наследием Тима Кука и станет первым продуктом, на который не повлиял Стив Джобс.

Также весной-летом ожидается выход специальной версии AirPods Pro с USB-C и, возможно, второго поколение AirPods Max. Традиционно, главная презентация компании пройдет в сентябре, где покажут смартфоны iPhone 15 с новым дизайном и USB-C, Apple Watch Series 9 и другие устройства.

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