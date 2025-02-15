Производство таких технологий - невероятно сложная задача, но компания накопила достаточно много вычислительных мощностей.

Китайская DeepSeek активно изучает возможность создания собственных ИИ-чипов. Компания хочет увеличить свои вычислительные мощности и снизить зависимость от сторонних поставщиков.

По информации DigiTimes, DeepSeek начала масштабный набор специалистов по полупроводникам, что станет первым шагом к разработке собственного камня.

Несмотря на быстрый рост DeepSeek и её способность конкурировать с OpenAI, разработка чипов с искусственным интеллектом остаётся крайне сложной задачей. Производство таких процессоров требует сложной цепочки поставок, а для китайской компании ситуация осложнится санкциями.

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В настоящий момент у DeepSeek есть около 10 тысяч видеокарт Nvidia H800 для китайского рынка и столько же более мощных H100. В сумме это эквивалентно примерно миллиарду долларов в вычислительных ресурсах.

Искусственный интеллект и DeepSeek - последние новости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Европу смягчить регулирование искусственного интеллекта. Политик считает, что принимать новый мир с ИИ нужно с оптимизмом, а не тревогой.

Италия стала первой страной в Европе, которая заблокировала DeepSeek. Причиной стала непрозрачная политика китайской компании о том, как хранятся данные пользователей.

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