Оказалось, что 6 ГБ ОЗУ в iPhone 14 Pro Max работают в разы лучше, чем 12–16 ГБ в ряде флагманов с Android.

Авторы портала Gizmochina сравнили скорость и работу оперативной памяти топового iPhone 14 в конфигурации Pro Max с тремя китайскими флагманами – Vivo X80 Pro, Xiaomi 12S Ultra и Oppo Find X5 Pro.

Отмечается, что в новеньком айфоне установлено 6 ГБ оперативной памяти, в то время как тестируемые Android-устройства оснащены 12–16 ГБ ОЗУ.

Свежий тест показал, что несмотря на огромные объемы памяти современные флагманы постоянно выгружают приложения из оперативной памяти, из-за чего при открытии они загружаются заново. Оказалось, что тот же Vivo X80 Pro хотя и стал самым быстрым среди всех гаджетов с Android, почти всегда выгружал приложения из ОЗУ. В итоге в рамках теста он сохранил лишь два приложения из 16.

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Аналогичным образом себя повел флагман от Oppo, в то время как Xiaomi 12S Ultra по результатам тестирования сохранил 14 приложений, а iPhone 14 Pro Max – 15.

Таким образом, айфон, несмотря на скромный объем оперативной памяти, лучше справляется с распределением ресурсов и способен сохранять работоспособность приложений в фоновом режиме. В то время, как Android-флагманы, которые хоть и являются очень быстрыми, по факту почти всегда заставляют пользователей ждать, пока заново откроют то или иное приложение.

Коротко о топовых iPhone 14

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получили новый интерактивный вырез, частоту обновления экрана от 1 до 120 Гц и долгожданный режим Always On Display, который повсеместно встречается в Android-смартфонах. Основная камера теперь на 48 Мп, а внутри стоит новый процессор A16 Bionic.

По мнению пользователей и обзорщиков, новый интерактивный вырез является лучшим дизайнерским ходом Apple в новейшей истории компании. По данным инсайдеров, Dynamic Island, появившийся в iPhone 14 Pro, будет использован во всех моделях iPhone 15.

В то же время iPhone 14 Pro и Pro Max, в отличие от стандартных моделей, сохранили старый внутренний дизайн, из-за чего их ремонтопригодность останется затруднительной. iPhone 14 и 14 Plus, в свою очередь, снабдили съемной задней панелью, что заметно упрощает их ремонт.

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