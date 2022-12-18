В отличие от привычных смарт-часов, устройство работает не от аккумулятора, а слизистой плесени, которая вырабатывается в овсе.

"Умные" часы и фитнес-браслеты давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они не только выступают в роли полноценной замены елассическим часам, но также верными спутниками и помощниками. Но когда они выходят из строя или в магазинах появляется новая модель, многие люди быстро выбрасывают или заменяют свое устройство, не задумываясь. Это приводит к росту уровня электронных отходов – самой быстрорастущей категории отходов, ежегодно генерирующей 40 млн тон.

Поэтому группа ученых из Чикагского университета придумала оригинальное решение, представив умные часы, которые работают благодаря живому организму, слизевику. Фактически это тамагочи на запястье, который нужно "подкармливать".

Организм помещается в корпус на часах, и пользователь должен регулярно кормить его смесью воды и овса, чтобы стимулировать рост. Когда слизевики достигают другой стороны корпуса, они образуют электрическую цепь, которая активирует функцию пульсометра. Эти живые организмы также могут входить в спящее состояние, когда их не кормят.

После того, как часы были изготовлены, ученые провели эксперимент с участием добровольцев, которые носили устройство в течение двух недель. Выяснилось, что у пользователей возникла привязанность к часам и слизевику, некоторые даже давали им имена. Возможно, если бы за каждым гаджетом нужно было так пристально следить, то количество электронных отходов и постоянная смена устройств уменьшилась, отмечают авторы исследования.

В будущем это исследование может стать основой для создания новых технологий на базе слизевиков, а также может стимулировать разработку схожих решений, которые будут взаимовыгодными.

Какие смарт-часы выбрать в 2022 году

Ранее УНИАН делился топом лучших бюджетных умных часов 2022 года, стоимость которых не превышает $200 или 7.5 тыс. грн. Все модели в рейтинге работают со смартфонами как на iOS, так и на Android.

Лидером топа стали Mobvoi TicWatch E2. Несмотря на статус бюджетника, часы обладают рядом функций, которые вы обычно ожидаете найти в более дорогих моделях. Второе и третье место делят Fitbit Versa Lite и Amazfit Bip.

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