Ожидаемая цена в 550 долларов за одну карточку может быть очень далекой от реальности.

На Amazon заметили видеокарты нового поколения Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT на базе RDNA 4. Листинг подтвердил некоторые характеристики и раскрыл цены, которые могут неприятно удивить будущих покупателей.

Так нам заявляют, что ожидаемая цена в 550 долларов за одну карточку может быть очень далекой от реальности. XT-версия Radeon RX 9070 выставлена на Amazon на 749 долларов (~31 000 грн), а обычная – за 649 долларов (~27 000 грн). Обе модели будут оснащаться 16 ГБ видеопамяти GDDR6

Если информация о ценах верна, то RX 9070 XT придется конкурировать по цене с RTX 5070 Ti, а не с младшей RTX 5070. И сможет ли AMD предложить схожую производительность, вопрос открытый.

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Что касается обычной Radeon RX 9070, с ценой 649 долларов она будет на $100 дороже базовой RTX 5070. Вероятно, большинство геймеров предпочтут ускоритель NVIDIA, даже несмотря на то, что он будет оснащаться всего 12 ГБ видеопамяти.

Официальная презентация Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT намечена на 28 февраля. Продавать их начнут 6 марта.

Примерно в то же время, что и новые видеокарты в продажу поступят Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D. В AMD называют их "лучшими процессорами для геймеров и контентмейкеров" на рынке.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в начале 2025 года. GeForce RTX 3060 остается самой популярной видеокартой, а процессоры AMD становятся все популярнее.

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