Примечательно, что в данном случае проблема возникла вовсе не со стороны разъема питания.

Запуск GeForce RTX 50-й серии явно станет одним из самых проблемных в истории Nvidia. На днях производитель признал, что часть видеокарт оказались бракованными, меж тем пользователи продолжают сообщать о новых случаях возгорания топовой RTX 5090.

Об очередном инциденте поведал владелец RTX 5090 в исполнении ASUS ROG Astral. Рекомендованный ценник такой карты составляет ~3000 долларов. Это самое дорогое и качественное исполнение для данной видеокарты с лучшими материалами, пишет Wccftech.

Однако это не спасло пользователя от проблем. После завершения игровой сессии он решил посерфить в интернете, когда его ПК внезапно выключился, а при повторном включении из корпуса пошел дым. Принявшись изучать последствия инцидента, юзер обнаружил следы возгорания на видеокарте и материнской плате.

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Судя по фото из поста пользователя, разъем 12VHPWR не пострадал. Это говорит о том, что возгорания новеньких флагманов Nvidia могут происходить и без участия "пожароопасного" разъема.

По версии Wccftech, виной был многослойный керамический конденсатор (MLCC). Вероятно, из-за производственного брака он не выдержал скачка напряжения, что привело к горению. Авторы YouTube-канала Gamers Nexus предложили автору выкупить сгоревшую видеокарту за полную стоимость, чтобы провести экспертизу.

RTX 5090 поступила в продажу в конце января за 1999 долларов. Впрочем, сейчас по такой цене ее не найти, а у перекупщиков ценник на видеокарту достигает $9000. Более того, находятся энтузиасты, готовые приобретать флагманскую видеокарту и по таким ценам.

В то же время владельцы GeForce RTX 50 обнаружили довольно неприятную особенность новых видеокарт – игры с поддержкой PhysX не могут корректно работать на них. А это Mafia II, BioShock Infinite, Borderlands 1-2 и другие хиты 2010-х.

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