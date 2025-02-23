У пользователя сгорела премиальная RTX 5090 за $3000 после просмотра сайтов / фото Reddit

Запуск GeForce RTX 50-й серии явно станет одним из самых проблемных в истории Nvidia. На днях производитель признал, что часть видеокарт оказались бракованными, меж тем пользователи продолжают сообщать о новых случаях возгорания топовой RTX 5090.

Об очередном инциденте поведал владелец RTX 5090 в исполнении ASUS ROG Astral. Рекомендованный ценник такой карты составляет ~3000 долларов. Это самое дорогое и качественное исполнение для данной видеокарты с лучшими материалами, пишет Wccftech.

Однако это не спасло пользователя от проблем. После завершения игровой сессии он решил посерфить в интернете, когда его ПК внезапно выключился, а при повторном включении из корпуса пошел дым. Принявшись изучать последствия инцидента, юзер обнаружил следы возгорания на видеокарте и материнской плате.

Видео дня

Судя по фото из поста пользователя, разъем 12VHPWR не пострадал. Это говорит о том, что возгорания новеньких флагманов Nvidia могут происходить и без участия "пожароопасного" разъема.

Фото RTX 5090 23 февраля 2025
Фото RTX 5090 23 февраля 2025
Фото RTX 5090 23 февраля 2025
Фото RTX 5090 23 февраля 2025
Фото RTX 5090 23 февраля 2025

По версии Wccftech, виной был многослойный керамический конденсатор (MLCC). Вероятно, из-за производственного брака он не выдержал скачка напряжения, что привело к горению. Авторы YouTube-канала Gamers Nexus предложили автору выкупить сгоревшую видеокарту за полную стоимость, чтобы провести экспертизу.

RTX 5090 поступила в продажу в конце января за 1999 долларов. Впрочем, сейчас по такой цене ее не найти, а у перекупщиков ценник на видеокарту достигает $9000. Более того, находятся энтузиасты, готовые приобретать флагманскую видеокарту и по таким ценам.

В то же время владельцы GeForce RTX 50 обнаружили довольно неприятную особенность новых видеокарт – игры с поддержкой PhysX не могут корректно  работать на них. А это Mafia II, BioShock Infinite, Borderlands 1-2 и другие хиты 2010-х.

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