Обойдется такое устройство в $349.

Компания Finalmouse, специализирующаяся на выпуске геймерской периферии, представила свою новую разработку. Это необычная клавиатура с прозрачными клавишами, под которыми скрывается огромный дисплей.

Главная особенность дисплея в том, что его можно всячески кастомизировать и настраивать под себя. При этом сохраняются все преимущества, которые дает механическая клавиатура.

Еще из интересного здесь то, что можно будет создавать собственные скины и выставлять их на продажу. Визуализация работает с помощью встроенных в клавиатуру CPU и GPU, по заверениям Finalmouse, поддерживающим Unreal Engine 5, причем они будут даже интерактивными.

Как все это будет работать на деле, и комфортно ли набирать тест на такой клавиатуре, пока сложно сказать – нужно дождаться тестов. Обнадеживает то, что производитель использует классические переключатели в стиле Cherry MX, что должно гарантировать определенный уровень качества.

Продажи Finalmouse Centerpiece запланированы на начало 2023 года. Цена – 349 долларов.

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Ранее УНИАН рассказывал о не менее занятом гаджете – настольной лампе от Lenovo со встроенной "вебкой", USB-хабом и беспроводной зарядкой. Обойдется такое устройство в $329.

В свою очередь компания Xiaomi недавно пополнила ассортимент своих беспроводных наушников крайне необычной моделью – Bone Conduction. Они выделяются на фоне конкурентов тем, что передают звук не в уши, а в череп.

В то же время LG запустила продажи необычного "квадратного" монитора с соотношением сторон 16:18. Производитель называет модель "совершенно новым форматом на рынке мониторов".

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