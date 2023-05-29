Девайс совместим с устройствами на Windows, Mac, iOS и Android, правда, удовольствие не из дешевых.

На краудфандинговой площадке Kickstarter, где умельцы собирают деньги на свои проекты, появился новый интересный проект – беспроводная клавиатура Fineday 3.0 Aluminum Edition с дизайном старой печатной машинки. Даже есть характерные боковые ручки.

Корпус клавиатуры и другие компоненты выполнены из алюминия. Использовать можно как по Bluetooth с компьютером, так и в проводном режиме – для этого имеется специальный порт, в который можно вставить смартфон или планшет.

Отмечается, что символы на клавишах нанесены на кейкапы посредством гравировки, из-за чего они будут стираться медленнее, чем на обычной клавиатуре. Питается устройство от двух батареек типа АА. Автономность производителем не указывается.

По предзаказу на Kickstarter за Fineday 3.0 просят $6500 (около 23 000 грн). На выбор есть гравировка на одном из девяти языков – в том числе и на кириллице.

Самые крутые гаджеты 2023-го – подборка УНИАН

Ранее в поле нашего зрения попал интересный аксессуар, который добавляет спутниковую связь на любой смартфон. Девайс называется Motorola Defy Satellite и обеспечивает двустороннюю отправку SMS-сообщенией c помощью фирменного приложения.

Также УНИАН рассказывал о смарт-часах Watch Buds от Huawei, главной фишкой которых стали встроенные беспроводные наушники. Они прячутся под экраном часов.

Ранее в этом месяце на рынке также дебютировали самые "долговечные" наушники в мире – Fairphone Fairbuds X. Их основная фишка заключается в высокой ремонтопригодности: если какой-то компонент сломается, можно будет купить новый на сайте производителя и самому заменить. Поменять можно все: от амбушюр и динамиков, до портов и аккумулятора.

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