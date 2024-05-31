У него две одинаковые камеры, которые позволяют снимать пространственное фото и видео.

В Китае выпустили, пожалуй, самый необычный смартфон, который вы когда-либо видели. Устройство называется Xreal Beam Pro и всем своим видом говорит, что это обычный современный телефон, вот только функций телефона в нем не предусмотрено, как и возможности звонить, пишет NotebookCheck.

Сам производитель называет девайс "AR-терминалом". Если проще, то это ТВ-приставка, с которой транслируется картинка на подключенные AR-очки. С помощью Beam Pro можно запускать 3D-приложения, игры и сериалы, которые будут отображаться на линзах очков.

Сзади у девайса есть две камеры, разнесенные друг от друга на расстояние 50 мм – можно снимать пространственное 3D-фото и видео, которые затем можно будет просмотреть на очках. Нечто подобное реализовано в связке iPhone 15 Pro с Apple Vision Pro. USB-C здесь тоже два: один для зарядки, другой для подключения AR-очков.

Xreal Beam Pro оценили в 1299 юаней (~7200 грн) за версию 6+128 ГБ. Модель с поддержкой 5G выйдет в августе и будет стоить 1999 юаней (~11 200 грн). Позже он должен выйти и за пределами Китая.

А меж тем мы часто стали слышать о так называемых "убийцах" смартфонов. Это, как правило, компактные устройства размером с пейджер и встроенным искусственным интеллектом, который взаимодействовать с приложениями через голосовые команды. На рынке уже появились Humane AI Pin и Rabbit R1, но популярными они так и не стали.

В то же время, многие IT-гиганты, включая Apple и Samsung акцентировали свое внимание на умных кольцах. Там уверены, что этот носимый девайс станет менее навязчивой и более автономной альтернативой смарт-часам. Дебют Samsung Galaxy Ring ожидается уже в этом году.

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