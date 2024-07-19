Новое умное кольцо стоит в 10 раз дешевле Samsung Galaxy Ring: что оно умеет

Устройство в режиме 24/7 следит за физической активностью пользователя и мониторит основные жизненные показатели, включая качество сна и уровень стресса.

Похоже, умные кольца скоро станут очень доступным модным гаджетом для массового потребителя. Вслед за Xiaomi компания boAt анонсировала выпуск недорогого девайса, который может заменить бюджетные умные часы.

Называется гаджет boAt Smart Ring Active. Кольцо имеет прочный дизайн из нержавеющей стали, доступно в 6 размерах и является водонепроницаемым. На выбор есть черный, серебристый и золотой цвета, пишет Phone Arena.

Кольцо в режиме 24/7 следит за физической активностью пользователя и мониторит основные жизненные показатели – частоту сердечных сокращений и SpO2, уровень кислорода и стресса, температуру тела и подробный мониторинг сна. Оно также поддерживает отслеживание более 20 видов спорта и занятий.

boAt Smart Ring Active также получило функцию управления жестами – например, с его помощью можно делать фотографии простым движением руки. На одной зарядке кольцо протянет до 5-6дней, что очень неплохо для такого крошечного гаджета. С футляром автономность продлевается до 30 дней.

Продажи девайса начнутся уже завтра, 20 июля, по цене всего 35 долларов. Его можно приобрести на Amazon, Flipkart и на сайте boAt. Напомним, ранее анонсированное кольцо Samsung Galaxy Ring предлагается в США по цене 400 долларов.

Свое "умное" кольцо скоро должна представит и Apple. СМИ писали, что компания всерьез обеспокоена скорым выходом Galaxy Ring и ускоряет процессы по выпуску условного Apple Ring. Выпуск смарт-колец от двух IT-гигантов – показатель, что скоро такие девайсы станут мейнстримом.

А сегодня Xiaomi проведет большую летнюю презентацию. В ассортименте компании появится смартфон в форм-факторе "раскладушки" и самый мощный Android-телефон на рынке.

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