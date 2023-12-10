Для некоторых пользователей она вполне может оказаться полезной, но для большинства она лишь впустую расходует ресурс аккумулятор.

Продлить автономность смартфона можно разными способами – от банального перевода смартфона в режим экономии энергии до отключения Wi-Fi & GPS и понижения частоты обновления дисплея. Но почти всегда это компромисс, с которым приходится мириться.

Однако есть такой способ, который и срок работы аккумулятора увеличит и вас никак не ограничит. Для этого нужно отключить одну не самую необходимую функцию. Речь идет об "Адаптивных уведомлениях" (Android Adaptive Notifications).

Эту функцию внедрили в Android относительно недавно, но наверняка она есть в вашем смартфоне. Если у пользователя нет времени или желания проверять уведомления, она самостоятельно проанализирует важность входящих пущей и задаст им приоритет для последующей выдачи.

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Функция постоянно работает в фоновом режиме, анализирует состояние и показывает уведомления в зависимости от геопозиции, активных приложений и прочего. Но есть пару моментов. Во-первых, опция может пропустить важные уведомления из мессенджеров или банковских приложений, если решит, что в данный момент они вам не нужны. Во-вторых, любой сервис, работающий в фоновом режиме, требует дополнительной энергии.

Как отключить Адаптивные уведомления

Перейдите в смартфоне в "Настройки" и в строке поиска введите слово "Уведомления", пролистайте до момента, пока не увидите нужную опцию, а затем отключите пункт Android Adaptive Notifications, переведя переключатель в неактивное состояние.

Также эту опцию можно найти по пути "Приложения" → "Особые права доступа".

Теперь уведомления и пуши будут приходить в обычном режиме, без "умной" сортировки системой. А еще вы гарантируете себе лишние 20-30 минут заряда батареи.

А если у вас iPhone и он плохо держит заряд, можно сделать так, чтобы смартфон всегда оставался в режиме энергосбережения. Несмотря на то, что эта функция скрыта в iOS, ее можно активировать на любом телефоне бренда.

Также УНИАН рассказывал о процедуре на любом смартфоне, которую нужно проводить раз в неделю. Особенно если ваш телефон старый или мощности процессора уже не хватает в 2023 году.

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