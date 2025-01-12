Согласно последнему отчету, складной iPhone остается на стадии планирования, поэтому раньше 2026 года его точно можно не ждать.

О работе Apple над складным iPhone особенно часто начали говорить в прошлом году. Часть инсайдеров утверждала, что смартфон может быть представлен уже в конце 2025-го, тогда как другие были настроены более пессимистично: работа идет, но Apple никуда не спешит.

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо заявил, что складной ‌iPhone‌ по-прежнему остается на "стадии планирования" и не будет готов к массовому производству до конца 2025 года. То есть даже при самых оптимистичных раскладах он может выйти только в конце 2026-го, поскольку цикл разработки даже привычного смартфона длится ~10-12 месяцев.

Предполагается, что первый складной iPhone будет выполнен в форм-факторе "раскладушки", похожим на Samsung Galaxy Z Flip. Такой дизайн, по мнению экспертов, является более практичным и удобным для пользователей, чем форм-фактор "книжки", используемый в Galaxy Fold и предложениях других компаний.

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Инсайдеры также сообщают, что складной Айфон будет поддерживать только eSIM, как и ожидаемая "ультратонкая" модель iPhone 17 Air. Согласно прогнозу Куо, оба девайса могут столкнуться с трудностями на китайском рынке, если Apple не пересмотрит дизайн в пользу слота для физических SIM-карт.

Apple по сути остается единственным техногигантом, в ассортименте которого все еще нет складного девайса. Меж тем Samsung готовится представить седьмое поколение складных Galaxy Z, а Huawei пошла дальше и недавно представила первый в мире складывающийся втрое телефон.

Что касается новых iPhone 17, то их покажут уже в сентябре. В этом году на смену Plus-версии Айфона придет рекордной тонкий iPhone 17 Air, а "прошки" станет первыми телефонами Apple с системой задней камеры, полностью состоящей из 48-Мп линз.

Даже без складного Айфона этот год станет большим для iPhone: этой весной выйдет новый "бюджетный" iPhone SE, который будет называться iPhone 16E. Инсайдеры говорят, что нас ждет "самое большое обновление" с момента его дебюта в 2016 году.

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