Ходили слухи, что Apple в 2023 году хотела полностью отказаться от физических кнопок, но позже отложила идею на следующий раз.

Еще перед анонсом линейки iPhone 15 ходили слухи, что Apple хочет выпустить смартфон без физических кнопок, но это изменение так и не воплотилось в жизнь. При этом такое устройство уже существует в компании, пускай только в виде прототипа.

На днях в сети появились видео редкого прототипа iPhone, у которого есть одна важная фича – сенсорные кнопки регулировки громкости и питания, дополненные тактильной отдачей Haptic Engine. По словам автора, раздобыть редкий тестовый образец Айфона получилось на предприятии по переработке электроники.

Материнская плата устройства имеет уникальную компоновку – это нечто среднее между iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro. А еще вместо "яблока" сзади изображен логотип в виде пересекающихся дисков. Если верить источнику, это фирменный прототип, который использовался для проверки тактильной обратной связи и сенсорных клавиш на корпусе – твердотельных кнопок громкости и питания.

Еще интересный момент – некоторые внутренние компоненты, в частности, камера, не функционируют (являются заглушками), а к материнской плате подключено лишь несколько шлейфов: один идет к порту зарядки, другой – к кнопкам смартфона. При включении на экране появляется сообщение о завершении инициализации микроконтроллера, а при подключении к Mac он распознается как "Бендер", вероятно, в честь персонажа из "Футурамы".

Автор YouTube-канала AppleDemoYT предполагает, что это устройство для тестирования новых функций, а не прототип конкретной модели iPhone. При этом в iOS 18 появилась анимация нажатия кнопок, что оставляет задел на возможную реализацию кнопок с тактильной отдачей.

Ранее в сети "завирусились" фотографии iPhone без камер. Как выяснилось, такие айфоны переделывают специально на частных заводах для людей, которым особенно важна безопасность.

Слухи почти за год до анонса iPhone 17 говорят, что iPhone 2025 будет самой интересной серией в ближайшие пару лет. С выходом iPhone 17 существенно обновятся камеры, в том числе "фронталка", а базовые модели наконец перейдут на 120-герцовые экраны. Есть еще одна причина дождаться iPhone 2025 года – это загадочный iPhone Air.

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