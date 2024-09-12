Заметные изменения в Apple приберегли для 2025 года, когда мощно обновятся камеры и дебютирует ультратонкая модель.

На днях компания Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 16. Практически вся информация о новинках была слита заранее, и презентация лишь подтвердила утечки.

Слухи и утечки о моделях iPhone 2025 года тоже уже есть, и они предлагают взглянуть на потенциальные усовершенствования и почему ожидание следующей линейки может быть выгодным. Портал MacRumors делится подробностями.

24-Мп фронтальная камера у всех моделей iPhone 17 . Этот компонент не обновлялся еще со времен iPhone 11, который получил разрешение на 12 Мп. Улучшенная фронталка обеспечит еще более детализированные и светлые снимки.

. Этот компонент не обновлялся еще со времен iPhone 11, который получил разрешение на 12 Мп. Улучшенная фронталка обеспечит еще более детализированные и светлые снимки. 48-мп сенсор для всех трех камер iPhone 17 Pro Max, и, возможно, iPhone 17 Pro . В этом году Apple оставила без изменений телефотомодуль – он по-прежнему имеет разрешение 12 Мп. Ожидается, что в следующем поколении он увеличится до 48 Мп. Камеры являются ключевым фактором для покупателей смартфонов Apple и компания намерена произвести впечатление тройными камерами в моделях Pro.

. В этом году Apple оставила без изменений телефотомодуль – он по-прежнему имеет разрешение 12 Мп. Ожидается, что в следующем поколении он увеличится до 48 Мп. Камеры являются ключевым фактором для покупателей смартфонов Apple и компания намерена произвести впечатление тройными камерами в моделях Pro. 12 ГБ оперативной памяти в моделях 17 Pro. В то время как 16 Pro и 16 Pro Max сохранили прежние 8 ГБ ОЗУ, в следующем поколение эта цифра увеличится до 12 Гбайт. Это сделает смартфоны более многозадачными и быстрым, а фоновые приложения и вкладки будут реже перезагружаться.

В то время как 16 Pro и 16 Pro Max сохранили прежние 8 ГБ ОЗУ, в следующем поколение эта цифра увеличится до 12 Гбайт. Это сделает смартфоны более многозадачными и быстрым, а фоновые приложения и вкладки будут реже перезагружаться. Уменьшенный Dynamic Island в "прошках". Зауженный "островок" станет возможным благодаря новой технологии "металинзы" для датчика приближения. Чем меньше вырез – тем больше полезной площади для информации и контента.

Есть еще одна причина дождаться iPhone 2025 года – это загадочный iPhone 17 Air. Судя по инсайдам, Apple уберет из линейки Plus-версию iPhone, заменив ее "ультратонким" айфоном. Редизайн этого устройства по значимости будет напоминать релиз iPhone X.

Видео дня

Линейка смартфонов iPhone 16 поступит в продажу 20 сентября. Кардинально устройства не изменились, но 16 Pro-модели рекордно выросли в размерах, Action Button теперь есть не только у "прошек", а во всей линейке, а скорость зарядки по проводу увеличилась до 45 Вт.

Вместе с тем журналисты отмечают, что на момент выхода 20 сентября iPhone 16 будут "сырыми". Все дело в том, что многие крутые функции, которые показали на презентации, появятся через обновления iOS до конца года.

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