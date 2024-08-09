Показать новинку должны осенью этого года.

Galaxy S24 FE – один из самых ожидаемых смартфонов Samsung. Интерес к устройству так высок, что новые инсайды появляются каждый месяц. На днях упоминания аппарата были обнаружены на сайте компании, а теперь ресурс Android Headlines раскрыл характеристики S24 FE и даже назвал ценник.

Ожидается, что минимум по двум аспектам новая модель станет лучше Galaxy S23 FE. Во-первых, диагональ экрана вырастет с 6,4 до 6.7 дюйма, а яркость повысится с 1450 до 1900 нит.

Во-вторых, заметно повысится автономность будущей новинки: если Galaxy S23 FE хватает на 21 час видео и 66 часов музыки, то S24 FE сможет воспроизводить медиаконтент в течение 29 и 78 часов соответственно. Емкость аккумулятора новинки составит 4565 мАч против 4500 мАч у Galaxy S23 FE.

Видео дня

Наконец, цена новинки ожидается прежней – на уровне 600 долларов. А одним из главных преимуществ перед другими Android-смартфонами в своем классе станет 7 лет основных обновлений и патчей безопасности по аналогии с флагманской линейкой.

В плане дизайна, смартфон будет выглядеть так же, как гаджеты серии Galaxy S24 – в сети уже публиковались рендеры устройства. Анонс Galaxy S24 FE ожидается осенью.

Пока что актуальной моделью в этой серии является выпущенный в октябре 2023 года Samsung Galaxy S23 FE. В плане дизайна он копия Galaxy S23, но "начинка" чуть проще, а продают аппарат дешевле. Согласно статистике, он был одним из самых покупаемых смартфонов в 2023 году в диапазоне $600-800.

Ранее стало известно, что Samsung "прокачает" ИИ-функциями недорогие смартфоны – Galaxy A35 и Galaxy A55. Хоть они получат слегка урезанный функционал, на смартфонах Apple искусственный интеллект будет работать на iPhone 15 Pro и новее.

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