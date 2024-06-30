Устройство получило ретро-дизайн из 2010-х, однако начинка у него вполне современная.

Японская компания Sharp представила на рынке смартфон под названием Simple Sumaho 7. Устройство выглядит как "привет из прошлого", однако начинка у него вполне современная.

Внешний вид устройства напоминает Android-смартфоны 2000-х, особенно, если взять во внимание большие физические кнопки под экраном. Как пишет ITHome, ориентирован такой девайс в первую очередь на людей преклонного возраста.

В основе аппаратной платформы лежит чипсет Snapdragon 695, который не должен вызывать вопросов к производительности при повседневном использовании. Также телефон вышел с 5,7-дюймовым экраном, батареей 4000 мАч, 4/ 64 ГБ памяти, основной камерой 50 мегапикселей пыле/водозащитой IP68 и Android 14.

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Но главная особенность смартфона в другом – у него в арсенале специальные функции, упрощающие использование для пожилых людей. К примеру, шрифты и иконки у него по умолчанию увеличенного размера, также есть возможность увеличения четкости экрана.

Продажи начнутся 5 июля по цене 375 долларов (около 15 000 грн). До Европы смартфон вряд ли доберется, но позже его наверняка можно будет найти на AliExpress и других подобных маркетплейсах.

Как сообщал УНИАН, HMD Global, которая сегодня выпускает смартфоны под брендом Nokia, недавно возродила легендарный аппарат Nokia 3210, а скоро выпустит аналог популярного Nokia Lumia 920.

Другой, не менее культовый, бренд HTC в этом месяце вернулся с новым смартфоном. Это аппарат среднебюджетного класса с большущим OLED-экраном и неплохими камерами с ИИ-функциями.

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