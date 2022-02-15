Чтобы не засорять личные сообщения реакциями.

Ко Дню святого Валентина соцсеть Instagram запустила функцию Private Story Likes. Теперь можно ставить лайки "Историям", которые не будут отправляться в личные сообщения и засорять переписки, как это было раньше.

Соответствующая иконка ♡ появилась в правом нижнем углу. После нажатия автор получает уведомление, что его сторис понравилась пользователю.

При этом у "Историй" не будет счетчика лайков – они будут видны только автору. Это отличается от подхода, который команда Instagram выбрала для основных постов пользователей. Соцсеть еще с 2019 года тестировала скрытие количества "лайков" в основной ленте, прежде чем принять решение оставить их включенными по-дефолту и разрешить пользователи самостоятельно скрывать их.

Обновление распространяется постепенно: если вам она еще недоступна, придется немного подождать. С начала 2022 года в Instagram уже успели вернуть хронологическую ленту постов и разрешили пользователям менять порядок постов в сетке профиля.

Ранее УНИАН уже писал, что Facebook и Instagram могут перестать работать в Украине и Европе. Все из-за спора о месте хранения персональных данных пользователей – местные законы требуют, чтобы они хранились (и обрабатывались) исключительно на европейских серверах.

Параллельно в мире стремительно набирает популярность новая соцсеть Locket. Акцент в ней делается на фотографиях, но, в отличие от того же инстаграма, там нет ленты в привычном ее понимании: все фото отображаются в виджете, а вместо десятков друзей можно добавить лишь пять человек из списка контактов.

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