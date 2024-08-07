После того как миллиардер приобрел Twitter, масса рекламодателей просто покинула сайт.

Эксцентричный миллиардер Илон Маск объявил "войну" компаниям, ушедших из его соцсети Х (бывший Twitter). Компания подала иск из-за "систематического незаконного бойкота" рекламодателей.

"Мы два года пробовали мир, но теперь – война", – заявил Илон Маск, который приобрел твиттер в октябре 2022 года, после чего подверг его значительному ребрендингу. Он также порекомендовал каждой компании, которую "систематически бойкотируют рекламодатели", подать в суд.

Среди ответчиков – Глобальный альянс ответственных медиа (GARM), Всемирная федерация рекламодателей (WFA) и несколько крупных компаний, включая Unilever, Mars, Orsted и CVS Health. В иске говорится, что "незаконное поведение" этих организаций и их руководителей обошлось X в "миллиарды долларов".

Видео дня

Сооснователь GARM Роб Раковиц отверг эти заявления, отмечает Financial Times. Он и другие члены объединения настаивают, что бренды имеют право сами решать, куда тратить свои "рекламные доллары".

Официальная позиция Х заключается в том, что от "незаконного бойкота" пострадала не только соцсеть, но и ее пользователи. "Люди страдают, когда подрывается рынок идей и одни точки зрения не финансируются по сравнению с другими в рамках незаконного бойкота", – говорится в обращении.

Твиттер теряет рекламодателей и пользователей

Разногласия между рекламодателями и X Маска начались фактически сразу же после того, как бизнесмен приобрел соцсеть в 2022 году. Рекламодатели выразили обеспокоенность по поводу смягчения политики модерации, что могло привести к "взрыву" публикаций, насыщенных языком ненависти и дезинформацией.

В ноябре 2023 года ЕС запретил своим структурам платить Илону Маску за рекламу в Twitter. В частности, соцсеть начали обвинять в том, что она стала основной платформой для распространения идей палестинских террористов и их сторонников. За этим последователи нецензурные высказывания Маском в отношении компаний отказавшиеся от рекламы в Х.

Как сообщал УНИАН, накануне на платформе Илона Маска разрешили публиковать порно. В твиттере и до этого публиковали материалы 18+, так как ее правила прямо не запрещали, но и не разрешали это. Теперь такой контент разрешили официально.

Вас также могут заинтересовать новости: