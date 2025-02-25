Изменение будет реализовано в ближайшие месяцы и поможет снизить риски мошенничества и "угона" аккаунта.

Корпорация Google постепенно откажется от рассылки шестизначных кодов через SMS для двухфакторной аутентификации. Вместо них будут использоваться QR-коды. Об этом пишет The Verge.

Нововведение объясняют желанием снизить риски мошенничества и "угона аккаунтов", а внедрят его уже в ближайшие месяцы. Чтобы авторизоваться в Gmail, нужно будет навести камеру телефона на монитор и отсканировать QR.

Сейчас SMS-коды служат не только для подтверждения личности владельца аккаунта, но и для предотвращения массового создания фейковых профилей для спама и распространения вредоносного контента. Хотя этот метод далеко не идеален: мошенники способны обманом выведать код у владельца аккаунта или перехватить сообщение.

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"Переход на QR-коды исключит риск того, что пользователи будут обмануты и станут делиться SMS-кодами, поскольку кодов больше не будет, и полностью исключит риски безопасности, связанные с операторами связи и их защитой от подмены SIM-карт", – рассказал один из представителей Google.

Google также постепенно движется в сторону отказа от паролей и СМС в пользу Passkeys, но пока технология распространяется медленно. Google стала первой компанией, которая начала массово внедрять ключи доступа.

Напомним. ранее в браузере Google Chrome появилась новая возможность автоматической смены "слитых" паролей на сайтах. Эта ИИ-фича должна усилить защиту учетных записей пользователей.

Статистика в начале 2025 года показывает, что Chrome по-прежнему уверенно доминирует на рынке браузеров, но решение Microsoft постепенно сокращает отставание. Браузер Edge особенного популярен среди украинцев.

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