Google 'прокачала' Chrome с помощью ИИ: браузер будет сам менять слитые пароли

Новый пароль автоматически генерируется и добавляется в менеджер.

В браузере Google Chrome на ПК появится новая возможность автоматической смены скомпрометированных паролей на сайтах. Эта ИИ-фича должна усилить защиту учетных записей пользователей.

Функцию обнаружили в новой сборке Chrome Canary – специальной версии браузера для тестеров. В описании сказано, что когда искусственный интеллект обнаруживает один из ваших паролей в "утечках" данных, то самостоятельно сгенерирует новый надежный пароль на этом сайте и сохранит в менеджере.

Безопасность обеспечивается системой проверки хеш-префиксов на устройстве человека. Пароли и полные хеши, как говорит Google, не передаются третьим лицам.

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Чтобы включить эту опцию, нужно перейти в раздел с экспериментальными функциями программы. Для этого вводим в поисковой строке вот эту команду – Chrome://flags. Затем ищем параметр Automated Password Change и включаем его.

После этого перезагружаем браузер. Теперь, если в менеджере кликнуть на кнопку "Сменить пароль" в блоке "Скомпрометированные пароли", Chrome сам сгенерирует нужную комбинацию букв и цифр для будущей авторизации.

Статистика в начале 2025 года показывает, что Chrome по-прежнему уверенно доминирует на рынке браузеров, но решение Microsoft постепенно сокращает отставание. Браузер Edge особенного популярен среди украинцев.

Ранее в сети писали о новом браузере для Windows, который обозреватели называют "заменой Chrome, которую мы так долго ждали". Хотя и отмечается, что потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новому дизайну и сочетанию клавиш.

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