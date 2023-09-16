Учетные записи пользователей младше 16 лет в 2020 году по умолчанию были предустановлены как "публичные".

Соцсеть TikTok оштрафована на 345 миллионов евро за нарушение законов о защите персональных данных детей в Евросоюзе.

О вынесенном решении объявил комиссар по защите данных Ирландии (DPC). Это главный регулирующий орган для многочисленных ведущих технологических компаний в ЕС, пишет Reuters.

Учетные записи пользователей младше 16 лет в 2020 году по умолчанию были предустановлены как "публичные" (то есть видео и информация в профиле была общедоступной – прим.ред.) – установил DPC. Также социальная сеть TikTok не проверяла, действительно ли пользователь является родителем или опекуном ребенка, когда связывалась с ним через функцию "семейное сопряжение".

Видео дня

Представитель TikTok заявил, что компания не согласна с решением, особенно с размером штрафа, и что большинство критических замечаний уже неактуальны в результате мер, принятых до начала проверки DPC в сентябре 2021 года.

В настоящее время открыто также второе расследование, касающееся передачи компанией TikTok персональных данных в Китай. DPC сообщила, что готовит предварительный проект решения по этому расследованию. Регулятор уже накладывал крупные штрафы на других технологических гигантов, в том числе на компанию Meta (META.O) на общую сумму 2,5 млрд евро.

Соцсеть TikTok - последние новости

TikTok официально запустил собственный маркетплейс в США после нескольких месяцев тестирования. Как пишет Reuters, китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью, стремится извлечь выгоду из ее популярности. Отмечается, что TikTok предлагает онлайн-шопинг с помощью ряда функций в своей основной программе и надеется повторить успех аналогичных азиатских платформ Shein и PDD Holdings (PDD.O) Temu.

Ранее TikTok запустил новую текстовую функцию, чтобы конкурировать с другими платформами социальных сетей, такими как Threads От Meta и приложение X от Илона Маска.

Вас также могут заинтересовать новости: