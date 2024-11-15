Браузер также доступен для Mac, Windows и iPhone.

The Browser Company, основанная бывшими разработчиками Google Chrome, выпустила браузер Arc Search для всех Android-пользователей. На iPhone он вышел в начале года, также браузер доступен для Mac и Windows.

Среди главных особенностей Arc – функция Browse for Me. Она не открывает Google, Bing и другие поисковики для выдачи информации, а сам формирует ответ в виде персональной веб-страницы с помощью ИИ. При этом классический метод поиска также имеется.

Из других фишек браузера:

Функция Call Arc позволяет буквально "позвонить" браузеру. Пользователю достаточно поднести телефон к уху, и приложение начнет слушать заданный вопрос, после чего озвучит краткий ответ голосом.

Встроенный блокировщик рекламы, отслеживающих трекеров, всплывающих окон и cookie-баннеров.

Автоматическая архивация неактивных вкладок.

Минималистичный дизайн и очень много ИИ-функций для упрощения всех действий в интернете.

Скачать Arc Search можно в Google Play. Android-версия браузера поддерживает ОС Android 12 и новее.

Статистика показывает, что Chrome остается самым популярным среди пользователей, однако его все же слегка "подвинули" альтернативные решения других разработчиков. Вторую строчку занял Edge от Microsoft, а тройку лидеров замыкает Safari.

УНИАН рассказывал, что Opera недавно выпустила, как она сама говорит, свой "лучший браузер". С ИИ, блокировщиком рекламы и динамическими темами.

Вас также могут заинтересовать новости: