В серии твитов миллиардер обвинил Apple в цензуре и намекнул, что компания "ненавидит свободу слова".

Миллиардер и новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что Apple пригрозила удалить Twitter из своего магазина приложений App Store без объяснения причин и практически прекратила закупать рекламу в соцсети.

В серии твитов Маск обвинил Apple в цензуре и "ненависти к свободе слова", раскритиковал 30-процентную комиссию для разработчиков и даже публично спросил у Тима Кука, в чем дело. Но ответа пока не получил.

По данным The Washington Post, в первом квартале 2022 года Apple потратила 48 миллионов долларов на рекламу в Twitter, став крупнейшим рекламодателем в социальной сети. До этого расходы на рекламу купертиновцами значительно превышали 100 млн долл ежегодно.

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В свою очередь журналисты 9to5Mac отмечают, что снижение объемов рекламы Apple в Twitter может быть связано с дефицитом основного продукта компании – iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Производство этих телефонов было сокращено из-за вспышки COVID-19 на заводе в китайском Чжэнчжоу.

Сообщения Илона Маска появились после серии событий, касающихся ослабления системы модерации в Twitter. В частности, Маск объявил "амнистию" для заблокированных аккаунтов в Twitter, среди которых аккаунт экс-президента США Дональда Трампа.

Упоминалось, что такая амнистия для приостановленных аккаунтов может потенциально встревожить государственные органы, которые пристально следят за тем, как Илон Маск обращается с языком вражды после покупки Twitter.

Илон Маск угрожает Apple и Google, что сделает свой смартфон

А еще на днях Маск пообещал, что если его социальную сеть Twitter уберут из основных магазинов приложений iPhone и Android, он выпустит свою модель смартфона.

И у Apple, и у Google есть политика, запрещающая приложениям в принадлежащим им магазинах App Store и Google Play содержать ненавистнические или дискриминационные высказывания, запугивания, домогательства и непристойный контент.

Предполагается, что в случае разногласий Apple и Google могут легко убрать приложение Twitter из своих магазинов. Стоит помнить, что после атаки на Капитолий США в январе 2021 года Apple и Google удалили Parler из своих магазинов приложений за "недостаточный контроль публикаций пользователей, которые поощряли насилие и преступления".

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