На Bluesky зафиксировали рекорд – 1 миллион ежедневных посетителей.

Платформа Bluesky, поддерживаемая основателем Twitter Джеком Дорси, снова стала очень популярной. Это произошло после того, как новый владелец соцсети Twitter Илон Маск, переименовавший ее в Х, объявил о намерении взимать со всех пользователей небольшую ежемесячную плату.

Как пишет TechCrunch, платформа Bluesky, потенциальный конкурент X, несмотря на то, что она до сих пор недоступна для широкой общественности и для регистрации нужен код-приглашение от уже зарегистрированных пользователей, установила рекорд по количеству юзеров. Это произошло сразу после объявления, сделанного Маском.

Анализ веб-трафика и использования мобильных приложений показал, что в первые сутки на Bluesky зарегистрировались 53,5 тысяч новых пользователей. Это около 5% всей пользовательской базы платформы, насчитывающей около 1,13 миллиона учетных записей.

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Ежедневный показатель активных пользователей вырос на 20,6%, и эта цифра учитывает только пользователей Android. Веб-версию Bluesky посещало более 775 тысяч посетителей в день.

Кроме этого, 19 сентября на Bluesky зафиксировали 1 миллион ежедневных посетителей – почти столько же было за все предыдущие дни сентября. Это новый рекорд платформы. Предыдущий – 811 тысяч – фиксировали после того, как X наложил временные ограничения на количество сообщений, которые пользователи могут просматривать на платформе.

Twitter может стать платным для всех - что известно

В октябре 2022 года миллиардер, основатель Neuralink и SpaceX Илон Маск окончательно приобрел социальную сеть Twitter. Уже в начале ноября в Twitter запустили функцию платной подписки за 7,99 долларов, которая позволяла пользователям получать галочку верификации и предоставляла другие преимущества. В то же время сама соцсеть осталась бесплатной. Летом Илон Маск объявил об изменении названия и логотипа соцсети. Так известная во всем мире соцсеть Twitter получила название X. Реформы коснулись и подписки на сервис. Подписка Twitter Blue получила название X Premium. Цена осталась на уровне 8 долларов за месяц.

На этой неделе Илон Маск заговорил о возможном переходе на ежемесячную оплату за использование X, объясняя это необходимостью бороться с фейковыми профилями в соцсети. Конкретную сумму и сроки введения обязательной ежемесячной оплаты он не назвал.

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