Плеер iPod можно успеть приобрести, компания будет распродавать остатки со складов.

Компания Apple прекращает производство легендарного гаджета. Речь идет о музыкальном плеере iPod, который появился на рынке техники более 20 лет назад.

Об этом сообщается на сайте Apple.

"Музыка всегда была частью нашего ядра в Apple, и предоставление ее сотням миллионов пользователей так же, как это сделал iPod, повлияло не только на музыкальную индустрию — это также изменило то, как музыку находят, слушают и распространяют", — указал Грег Джосвиак, старший вице-президент Apple по международному маркетингу.

Плеер iPod появился на рынке гаджетов более 20 лет назад. За это время он успел стать самым популярным устройством для прослушивания музыки. Но теперь, когда современные смартфоны полностью заменяют плеер, интерес к iPod упал.

"Сегодня дух iPod продолжает жить. Мы интегрировали невероятный музыкальный опыт во все наши продукты, от iPhone до Apple Watch и HomePod mini, а также в Mac, iPad и Apple TV. А Apple Music обеспечивает лучшее в отрасли качество звука с поддержкой пространственного звука — нет лучшего способа наслаждаться, открывать для себя и наслаждаться музыкой", - добавил Джосвиак.

Компания больше не будет производить iPod, но купить плеер еще реально. Apple будет распродавать остатки со складов.

Ранее УНИАН уже сообщал, насколько сейчас безопасно хранение данных компаний в облачном хранилище.

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