Изменения на международном рынке смартфонов связаны с высоким спросом на серию Galaxy S24, в том числе в США.

После успешного для Apple 2023 года Samsung собралась и хорошо стартовала в 2024-м. Корейская компания вернула себе статус ведущего производителя смартфонов в мире, сказано в отчете исследовательской фирмы Counterpoint Research.

Согласно отчету, в феврале 2024 года Samsung поставила на рынок 19,6 млн телефонов и заняла 20% мирового рынка. Apple, в свою очередь, поставила 17,41 млн смартфонов и захватила 18% рынка.

В годовом исчислении Samsung потеряла 1 место на мировом рынке среди производителей смартфонов в прошлом году. Это случилось впервые за 13 лет. Отчет исследовательской компании IDC показал, что в 2023-м доля Apple составила 20,1%, опередив Samsung, чья доля снизилась до 19,4% с 21,7% в 2022 году.

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По информации медиа, изменения на рынке смартфонов связаны с высоким спросом на выпущенную в феврале серию Galaxy S24 с поддержкой ИИ. Авторы также заметили, что в США, где традиционно доминирует Apple, корейской компании удалось с начала 2024 года увеличить свою долю с 20% до 36%. В то же время доля Apple на родном рынке за тот же период сократилась с 64% до 48%.

Немаловажно, что в этом году флагманы Samsung впервые смогли набрать больше баллов удовлетворенности клиентов, чем текущая линейка iPhone от Apple. На графике можно увидеть разницу между обоими брендами:

Топовый флагман Samsung Galaxy S24 Ultra – главный конкурент iPhone 15 Pro Max – вышел в начале февраля. Журналисты сделали полное сравнение двух главных флагманов, чтобы определить, какой все же из них лучший.

Одним из неочевидных преимуществ флагмана Samsung стало антибликовое стекло, благодаря которому картинка при ярком освещении выглядит заметно интереснее. Также в ходе тестов выяснилось, что у S24 Ultra куда лучше автономность, чем у iPhone 15 Pro Max.

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