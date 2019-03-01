Регулярный сезон УХЛ: конкуренты «Донбасса» и «провалы» в таблице

Еще перед началом сезона ничто не предвещало бури в украинском хоккее. «Донбасс», как обычно, в летнее межсезонье провел точечное усиление состава, а главным трансферным «хитом» стало подписание контракта с Юлиусом Шупплером. 2 июля стало известно, что титулованный словацкий специалист возвращается в ХК "Донбасс" и снова будет главным тренером донецкого клуба. Опытнейший 67-летний специалист подписал двухлетний контракт.

Вместе с тем, тренерский штаб, который привел "Донбасс" к чемпионскому титулу в сезоне-2017/18 продолжил работу в клубе. Так Сергей Витер стал первым ассистентом Юлиуса Шуплера, еще одним помощником главного тренера был назначен Игорь Кугут, а Евгений Бруль, как и ранее, отвечал за работу с вратарями.

Имя Юлиуса Шуплера знаковое как для донецкого хоккея, так и для развития и популяризации вида спорта в стране в целом. Словацкий специалист уже возглавлял "Донбасс" в сезоне-2012/13. Именно под руководством этого тренера дончане дебютировали в КХЛ. Кстати, «Донбасс» был и остается единственной украинской командой выступавшей в сильнейшей европейской хоккейной лиге, по сей день. Более, того, в январе 2013 года, по итогам домашнего Суперфинала Континентального кубка IIHF, "Донбасс" Шуплера выиграл первый в истории украинского хоккея еврокубковый трофей, поочередно переиграв белорусский "Металлург" (1:0), итальянский "Больцано" (3:0) и французский "Руан" (7:1). За победу в Континентальном кубке Юлиус Шуплер тогда был награжден президентом Украины орденом "За заслуги" III степени.

Казалось, впереди светлое будущее и громкие победы в украинском хоккее – одна за одной. А победы в трех стартовых играх чемпионата – над ХК «Кременчук», столичными «Ледяными Волками» и «Белым Барсом» в Броварах с общим счетом 22:6 только лишний раз убеждали в непобедимости дончан. Пожалуй, на первый тревожный звоночек, никто и не обратил внимания. 27 сентября «Донбасс» проиграл дебютанту лиги херсонскому «Днепру» на своей площадке в Дружковке со счетом 0:2, а затем в гостях уступил «Кременчуку» - 3:4. Тому самому «Кременчуку», который двумя неделями ранее разгромил со счетом 7:3.

Тогда вряд ли кому могло прийти в голову, что именно новичок лиги «Днепр» и «Кременчук» станут главными соперниками команды в регулярном чемпионате. Что провалы будут повторяться из раза в раз, что команда будет идти на 3-м месте в текущей турнирной таблице регулярного чемпионата с весьма мрачными перспективами и только мощный финишный спурт и домашняя победа в самом последнем матче над прямым конкурентом позволит дончанам завершить регулярный чемпионат на первом месте. С опережением второй команды всего на 5 баллов, а третьей – на 9.

Наконец, главным провалом сезона стало поражение в Континентальном кубке, том самом, ради которого и планировалось летом возвращения Шупплера. Словацкий специалист так и не смог вовремя вытянуть команду из кризиса. А ведь турнир в Риге был даже не Суперфиналом. Так себе, второй раунд, после которого еще третий и только потом – Суперфинал. Любой другой результат кроме победы в Риге вообще не рассматривался. Победа была запланирована априори. А тут…

Нет, первые два матча «Донбасс» уверенно выиграл, разгромив по очереди испанский «Чури Урдин» – 6:2, и исландский «Викингар» – 6:2. А вот матч с рижским «Курбадсом» стал сплошным кошмаром для чемпиона Украины. Непробиваемые в обороне латыши сумели забросить две шайбы в ворота дончан во втором периоде, пропустив в ответ в третьем – лишь одну – 1:2. Именно это поражение и стало той самой последней каплей, которая ударила по самолюбию руководства донецкой команды и сказалась на судьбе ее главного тренера. 21 октября состоялся тот самый матч с «Курбадсом», а уже 25-го, спустя четыре дня, стало известно об увольнении словацкого специалиста «по состоянию здоровья». Пожилому и именитому тренеру, немало сделавшему для «Донбасса» и украинского хоккея в целом, дали уйти с достоинством и высоко поднятой головой.

На место главного тренера вернулся Сергей Витер и жизнь пошла своим чередом. Нет, команда далеко не сразу вернула себе привычное первое место в УХЛ и ее еще долго лихорадило. Но, со временем, все-таки вернулась на 1-е место и сейчас вновь является главным претендентом на победу в плей-офф и звание чемпиона Украинской хоккейной лиги. А ведь на тот момент команда занимала третье место, отставая от «Кременчуга» и «Херсона» на девять очков, но, при этом, имея игру в запасе по сравнению с конкурентами).

Кто же стал возмутителем спокойствия?

Хоккейный клуб «Кременчук» вполне логично воспользовался кризисом в стане «Донбасса», ведь много лет является грозной силой по меркам украинского хоккея. Достаточно сказать, что в 2015, 2017 и 2018-м годах команда трижды становилась второй по итогам сезона – вице-чемпионом Украины. И только в 2016-м была третьей – и в регулярном чемпионате, уступив в итоговой таблице киевскому «Дженералз» и «Донбассу», и в плей-офф - уступив в полуфинале тому же «Донбассу», но завоевав бронзовую медаль.

В сезоне 2014/15 команда впервые в своей истории выиграла регулярный чемпионат Украины, причем досрочно. Сможет ли «Кременчук» повторить тот локальный успех уже на глобальном уровне – стать победителем плей-офф и полноценным чемпионом Украины? Вопрос, не такой уж риторический, как казалось в начале сезона. «Донбасс» не является таким уж непобедимым монстром, как это было год-два назад. Пока что можно сказать одно – вместе с Донбассом кременчужане пропускают первый раунд плей-офф, немного отдохнут, сэкономят силы и продолжат борьбу в полуфинале, параллельно с дончанами, находясь в приблизительно одинаковых условиях. Плюс, что немаловажно, психологический фактор. «Кременчук» в этом сезоне не раз обыгрывал «Донбасс» и даже лидировал в турнирной таблице с большим отрывом. Психология победителя совсем не чужда команде из Полтавской области.

А вот херсонский Днепр стал настоящим открытием сезона. Команда была основана в текущем году и собиралась по принципу «с миру по нитке». Ведь большого хоккея в городе уже не было много лет, а любительские ХК «Херсон» и ХК «Днепр» конечно, не могут сравниться с командами уровня УХЛ.

Тем не менее, первый сезон в профессионалах Херсону, любителям хоккея в городе и самой команде «Днепр» запомнится надолго. Уверенное третье место (с опережением ближайшего соперника «Белого Барса» на 47 (!) очков) говорит о значительном потенциале и хороших перспективах местного хоккея на будущее.

Кстати, о турнирной таблице. После регулярного чемпионата она разделилась даже не на два, а на несколько полюсов. После «Донбасса» (98 очков), «Кременчука» (93) и «Днепра» (89) между командами идут фантастические разрывы. У «Белого Барса» 42 балла, харьковского «Динамо» - 28 и столичных «Ледяных Волков» - 10.

Все это говорит о том, что матчи первого раунде плей-офф, в которых и будут задействованы команды, занявшие в «регулярке» 3-6 места, будут вряд ли интересны болельщикам. Даже на своей площадке, при собственных зрителях «Ледяные Волки» в Киеве вряд ли смогут создать конкуренцию «Днепру», а «Динамо» - «Белому Барсу». Уж слишком неравны силы в низах турнирной таблицы Украинской хоккейной лиги.

А вот начиная с полуфинала можно ожидать настоящих «триллеров». И хоть сейчас «Донбасс» вроде и вышел из кризиса, говорить о том, что он вне конкуренции нельзя никак. Борьба будет жаркой, и за титул чемпиона, и за медали.

Кирилл Стадниченко